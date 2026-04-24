"Hamarosan megértitek, hogy miért írom le ezeket": Szentpéteri Eszter reagált a válási hírekre
Őszintén nyilatkozott a pletykákról.
Sajnálatos hírre ébredtünk péntek reggel, ugyanis sajtóinformációk szerint a TV2 Tények műsorvezetője, Szentpéteri Eszter és férje házassága válságba került. Azonban erre most őszintén, bővebben reagált Szentpéteri Eszter.
Szentpéteri Eszter: "a magánéletem azon szegmense sem szent, amelyiket nem szeretnék nagy nyilvánosság elé tárni"
Hamarosan megértitek, hogy miért írom le ezeket a sorokat. Sajnos, a magánéletem azon szegmense sem szent, amelyiket nem szeretnék nagy nyilvánosság elé tárni, sem magam, sem a férjem miatt. Vannak gondjaink, ahogy valószínűleg sok más párnak is. Keressük a megoldást. Ha majd szeretnék erről bármit is nyilatkozni, meg fogom tenni, ígérem. Addig mindenkinek békét, szeretetet, és legfőképp egymás iránti tiszteletet kívánok! Tisztelet, béke és szeretet. Köszönöm!
- adta közre a Facebookon Szentpéteri Eszter.
Hírlevél-feliratkozás
