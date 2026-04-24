Válságban Szentpéteri Eszter házassága? Őszintén vallott a TV2 műsorvezetője

A TV2 műsorvezetője azonban maga is nyilatkozott a témában, és nem kertelt. Szentpéteri Eszter és férje immár 15 éve házasok, a TV2 berkein belül már válásról is beszélnek.

Nehéz időszakon megy keresztül Szentpéteri Eszter Fotó: TV2

Válságba került Szentpéteri Eszter házassága?

A Blikk számolt be arról, ahogy a TV2 berkein belül már azt beszélik, hamarosan elválik sokak kedvenc műsorvezetője, Szentpéteri Eszter azonban - aki ritkán oszt meg magánjellegű információkat -, nem kívánt nyilatkozni ezzel kapcsolatban.

Sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretnék semmit

- jelentette ki a híradós, aki tegnap balesetet szenvedett, míg a közvetlen környezetből annyit sikerült kideríteni, a házaspár jelenleg küzd azért, hogy rendbe hozzák a kapcsolatukat.

Valóban nem jó a helyzet, de próbálnak dolgozni rajta. Ez sosem könnyű állapot, hiszen ha egy házasság idáig eljut, az azért történik, mert vannak sérülések, de Eszter és a férje próbálnak megoldást találni. Kapaszkodnak abba, amit együtt felépítettek és eddig elértek. Nem született semmilyen végleges döntés, szerintem időre van szükségük és sok beszélgetésre. Egyelőre bármi megtörténhet, az is, hogy megmentik a házasságukat

- súgta meg egy közeli ismerős.

Egyelőre tehát úgy fest, a híradós és férje harcolnak egymásért, és azért, hogy megmentsék immár évtizedek óta tartó kapcsolatukat.