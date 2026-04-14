Szaszák Zsolt: „A nevem az identitásom része”

Szaszák Zsolt a hot! magazinnak árulta el, hogyan ismerte meg fiatal szerelmét, és súlyos balesetéről, munkáiról is mesélt.

Szaszák Zsolt a balesete után rengeteget dolgozik

hot!: Nem túl gyakori vezetéknév a Szaszák. Kiderítettél valamit erről?

Szaszák Zsolt: Békéscsabán születtem, ott laktunk ötéves koromig, amíg el nem költöztünk Sopronba. A környéken él néhány Sza­szák család, valószínűleg szláv eredetűek. Szerepeltem a Sztárban sztár leszek!-ben, és Kero felhívott azzal, hogy «Elég szépen teljesít, Sza­szá­kom, de a neve… Hogy hívják a mamát? Bátori? Bátori Zsolt, az már egy férfinév, arra kéne változtatnia.» Mondtam, hogy megbeszélem a szüleimmel, de tudtam, hogy ezt nem akarom. Mindenki Szaszáknak szólít. Az identitásom része.

Miért költöztetek Békéscsabáról az ország másik felébe, Sopronba?

Édesanyámék tipikus alföldi parasztcsalád voltak, édesapám panellakó. Amikor jött a svájcifrank-válság, bedőlt a vállalkozásuk, mindent el kellett adni; Sopronban nulláról kezdtek új életet.

Szaszák Zsolt Sztárban Sztár leszek!-beli szereplése után is folyamatosan színpadon áll: képünkön A Valahol Európában Hosszújaként

Anyagi okok miatt maradtál egyke? Annak idején nem kérdezgetted a szüleidet, hogy miért nincsen testvéred?

Talán csak egyszer kérdeztem meg. Anyukámnak az volt a válasza, ha érdeklődtek, hogy ők eleve egy gyereket akartak, és a prototípus olyan jól sikerült, hogy nem is kísérleteztek tovább. Én nagyon jól elvagyok egyedül. Nincsenek már gimnáziumi barátaim, a kapcsolatok áldozatul estek a színháznak, a szakmámnak. De mindez pótolható a kollégákkal.

Szaszák Zsolt szorong az elmúlástól

Magadnak való vagy?

Alapvetően kedves ember vagyok. Az a szeretetnyelvem, hogy ha valakivel beszélek, akkor hozzá kell érnem. De hiába kedvel az ember valakit, mégsem fogdoshatja a karját beszélgetés közben. Tulajdonképpen mindenki egy kicsit magának való. Sajnos már 27 éves vagyok, ezt érzem.

Quaxo szerepében a Macskákban

Már? De hát nagyon fiatal vagy, ráadásul a külsőd, a lényed olyan kölykös.

Szorongok az elmúlástól, talán azért is, mert néhány éve volt egy súlyos balesetem. De már hatévesen is azt kérdeztem a szüleimtől, hogy miért ünneplik a születésnapomat. Azért, mert egy évvel közelebb vagyok a halálomhoz?

Rá kellett jönnöm, hogy nem mindenkinek adatik meg a százéves kor.

Kövér gyerek voltam, de sokat foglalkozom a testemmel, az étkezéssel, a futással. Az is segít, hogy naponta háromszor sétálok a kutyámmal, Maszattal. Imádom, és ő is mindenkit szeret. A barátnőmet is.