Szaszák Zsolt: „A nevem az identitásom része”
A Pesti Broadway Stúdióban tanult. Volt a Szegedi Nemzeti Színház tagja, szerepelt a Sztárban sztár leszek! műsorában. Szaszák Zsolt jelenleg főszerepeket játszik a Madách Színházban.
Szaszák Zsolt a hot! magazinnak árulta el, hogyan ismerte meg fiatal szerelmét, és súlyos balesetéről, munkáiról is mesélt.
hot!: Nem túl gyakori vezetéknév a Szaszák. Kiderítettél valamit erről?
Szaszák Zsolt: Békéscsabán születtem, ott laktunk ötéves koromig, amíg el nem költöztünk Sopronba. A környéken él néhány Szaszák család, valószínűleg szláv eredetűek. Szerepeltem a Sztárban sztár leszek!-ben, és Kero felhívott azzal, hogy «Elég szépen teljesít, Szaszákom, de a neve… Hogy hívják a mamát? Bátori? Bátori Zsolt, az már egy férfinév, arra kéne változtatnia.» Mondtam, hogy megbeszélem a szüleimmel, de tudtam, hogy ezt nem akarom. Mindenki Szaszáknak szólít. Az identitásom része.
Miért költöztetek Békéscsabáról az ország másik felébe, Sopronba?
Édesanyámék tipikus alföldi parasztcsalád voltak, édesapám panellakó. Amikor jött a svájcifrank-válság, bedőlt a vállalkozásuk, mindent el kellett adni; Sopronban nulláról kezdtek új életet.
Anyagi okok miatt maradtál egyke? Annak idején nem kérdezgetted a szüleidet, hogy miért nincsen testvéred?
Talán csak egyszer kérdeztem meg. Anyukámnak az volt a válasza, ha érdeklődtek, hogy ők eleve egy gyereket akartak, és a prototípus olyan jól sikerült, hogy nem is kísérleteztek tovább. Én nagyon jól elvagyok egyedül. Nincsenek már gimnáziumi barátaim, a kapcsolatok áldozatul estek a színháznak, a szakmámnak. De mindez pótolható a kollégákkal.
Szaszák Zsolt szorong az elmúlástól
Magadnak való vagy?
Alapvetően kedves ember vagyok. Az a szeretetnyelvem, hogy ha valakivel beszélek, akkor hozzá kell érnem. De hiába kedvel az ember valakit, mégsem fogdoshatja a karját beszélgetés közben. Tulajdonképpen mindenki egy kicsit magának való. Sajnos már 27 éves vagyok, ezt érzem.
Már? De hát nagyon fiatal vagy, ráadásul a külsőd, a lényed olyan kölykös.
Szorongok az elmúlástól, talán azért is, mert néhány éve volt egy súlyos balesetem. De már hatévesen is azt kérdeztem a szüleimtől, hogy miért ünneplik a születésnapomat. Azért, mert egy évvel közelebb vagyok a halálomhoz?
Rá kellett jönnöm, hogy nem mindenkinek adatik meg a százéves kor.
Kövér gyerek voltam, de sokat foglalkozom a testemmel, az étkezéssel, a futással. Az is segít, hogy naponta háromszor sétálok a kutyámmal, Maszattal. Imádom, és ő is mindenkit szeret. A barátnőmet is.
A barátnőd, Anna is színésznek készül. Hogy ismerkedtetek meg?
A Szegedi Szabadtéri Színpadon készültünk a Titanic bemutatójára. Megláttam egy kreol bőrű, göndör hajú, nagyon szép statisztalányt. Elhívtam kávézni, megkérdeztem, hogy a Színművészetire készül-e, mondta, hogy most vették fel a Ságváriba.
Kiderült, hogy az egy gimnázium, és ő még csak 14 éves. 18 lett, amikor összejöttünk. Ennek három esztendeje. Anna egy tündér.
Most ott tartunk, hogy időközben felnőtté váltam, nagyon sokat dolgozom, és keveset érek rá. Már elgondolkodtam azon, hogy lehetne gyerekünk, de megvárom, amíg Anna dönt. Eltelhet öt év, tíz, tizenöt – még akkor is nagyon fiatal lesz, és neki is el kell indulnia a pályán. Háromszor jelentkezett a Színművészetire, nem vették fel, a Broadway Stúdióban tanul. Az édesapja, Borovics Tamás is színész.
Játszottál a Szegedi Nemzeti Színháznál társulati tagként, bár nem végeztél Színművészetit.
Nem is jelentkeztem soha. Akik a Broadway Stúdióban végeztek – Cseh Dávid, Gadó Anita, Kardffy Aisha –, mind itt vagyunk, és musicalszerepeket játszunk. Sasvári Sándor negyven évvel idősebb nálam, és én játszottam huszonévesen Jézust. Ha jelentkezem a Színművészetire, akkor eltelik öt év a tanulással, és nem én kapom meg a szerepet.
„Féltem, hogy belebukom”
Nagyon fiatal, 23 éves Jézus lettél, messze a krisztusi kortól. Érezted ennek a különösségét?
Amikor jelentkeztem a Madách Színházban a Szupersztár castingjára, azt gondoltam, hogy lehetek benne Simon vagy valamelyik pap. Aztán felhívott Szirtes tanár úr azzal, hogy megkaptam a szerepet. «Jó, de kit?» – kérdeztem. «Hát Jézust!» – válaszolta. Elárultam neki: félek, hogy belebukom. «Higgye el, jó lesz!» – mondta az igazgató úr. Jól sikerült, de ma is azt mondom, hogy ez nem volt egyértelmű.
Jól érzed magad a pályádon, a Madách Színház színészeként? Van-e valami, ami újdonság számodra?
Szabadúszóként tartozom a Madáchhoz. Próbálni nem nagyon szeretek, szerepet átvenni viszont igen. Hat darabban is benne vagyok. Játszom a Magyar Színházban a Valahol Európában musicalben. Ami pedig a legjobban érdekel, az a Fekete tyúk című darab: a Parno Graszt zenéjét felhasználva, a cigány identitásról szól. Zámbó Brigittával játszunk egy örökbefogadásra készülő fiatal párt. A kisfiú, akit nekik ajánlanak, cigány. És ezt nekem kell kimondani a szőke germán fejemmel. Erről a témáról beszélni kell. Ezzel a produkcióval járjuk az országot, élő zenekarral, és Anna is benne van az előadásban…
Szaszák Zsolt
- 1999-ben született, ötéves korában családjával Békéscsabáról Sopronba költöztek.
- Sopronban érettségizett, majd a Pesti Broadway Stúdióban végzett 2020-ban.
- 2020-tól a Szegedi Nemzeti Színház tagja, mellette szerepel a Madách Színházban és az Újszínházban is.
- 2021-ben szerepelt a TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorában.
- 2023 októberében súlyos autóbalesetet szenvedett.
