Őrület a Madách Színházban: Sasvári Sándorék olyanra készülnek, mint korábban senki
November 30-án az 1000. Az operaház fantomja előadást ünnepli a Madách Színház. Sasvári Sándor a kezdetektől játssza népszerű előadás főszerepét, a jubileumi gálán is fellép, pedig ez már hivatalos, ő a legidősebb színész, aki a fantomot játssza.
Töretlenül hatalmas sikerrel fut a budapesti kőszínházban Az operaház fantomja, ami most újabb mérföldkőhöz érkezett. Sasvári Sándor váltásban játssza a darab főszerepét, Posta Viktorral és Csengeri Attilával és nem titkolja, nemcsak náluk, de a világ többi színészénél is idősebb, akik a fantomot alakítják.
Sasvári Sándor a legidősebb fantom
Az ünnepi alkalomból különleges programokkal készül a Madách Színház, többek között kiállítás nyílik a darab emlékezetes pillanataiból, valamint egy Fantom-kvízre és a művészek által vezetett kulisszajárásra is lehetőség nyílik. Sasvári Sándor és az egész társulat nagyon várja már a különleges jubileumot.
„23 évvel ezelőtt, 2003 júniusában mutattuk be Az operaház fantomját a Madách Színházban, ezek az évek iszonyatosan gyorsan leperegtek és a következő 23 év is nagyon gyorsan le fog peregni, remélem azért még pár előadásnak részese leszek ebben a szerepben” – kezdte lapunknak Sasvári Sándor színész, aki részt vett a Békemeneten.
Az elmúlt évtizedekben nagyon nagy sikerrel játszottuk, nagyon szeretem ezt a szerepet, hozzám nőtt, örülök, hogy a darab sikere töretlen, elképesztő kimondani, hogy az ezredik előadáshoz értünk. A jubileumi előadások mindig nagyon különlegesek, hiszen olyan színészek, színésznők is színpadra lépnek, akik korábban szerepeltek a darabban. Az biztos, mi nagyon készülünk erre a fantasztikus alkalomra!
A népszerű színész, aki pár éve lovas balesetet szenvedett, októberben töltötte be a 68. életévét, de ma is ugyanolyan lelkesedéssel bújik a fantom ruhájába, mint először, 45 évesen.
Utánanézett jó barátom, fogadott fiam, Adamecz Tibor, aki a téma szakértője, 64 éves volt a legidősebb színész, aki játszotta ezt a szerepet valahol a világban, szóval négy évvel túlszárnyaltam, jó érzés, hogy ugyanolyan aktívan, nagy lendülettel tudom még formálni a fantomot. Persze teszek is érte, az ugye közismert, hogy lovagolok napi szinten, versenyzem is, sportos életet élek. Büszke vagyok arra, hogy 23 éve nem kellett igazítani a szerepbéli jelmezen, ugyanaz a nadrág, mellény, zsakett van rajtam, mint a kezdetekben. Egy színésznek kötelező, hogy odafigyeljen a kondíciójára, az étkezésére, a mozgásra, az alvásra!
