Őrület a Madách Színházban: Sasvári Sándorék olyanra készülnek, mint korábban senki

Töretlenül hatalmas sikerrel fut a budapesti kőszínházban Az operaház fantomja, ami most újabb mérföldkőhöz érkezett. Sasvári Sándor váltásban játssza a darab főszerepét, Posta Viktorral és Csengeri Attilával és nem titkolja, nemcsak náluk, de a világ többi színészénél is idősebb, akik a fantomot alakítják.

Sasvári Sándor színész imádja ezt a szerepet Fotó: Madách Színház

Sasvári Sándor a legidősebb fantom

Az ünnepi alkalomból különleges programokkal készül a Madách Színház, többek között kiállítás nyílik a darab emlékezetes pillanataiból, valamint egy Fantom-kvízre és a művészek által vezetett kulisszajárásra is lehetőség nyílik. Sasvári Sándor és az egész társulat nagyon várja már a különleges jubileumot.

„23 évvel ezelőtt, 2003 júniusában mutattuk be Az operaház fantomját a Madách Színházban, ezek az évek iszonyatosan gyorsan leperegtek és a következő 23 év is nagyon gyorsan le fog peregni, remélem azért még pár előadásnak részese leszek ebben a szerepben” – kezdte lapunknak Sasvári Sándor színész, aki részt vett a Békemeneten.

Az elmúlt évtizedekben nagyon nagy sikerrel játszottuk, nagyon szeretem ezt a szerepet, hozzám nőtt, örülök, hogy a darab sikere töretlen, elképesztő kimondani, hogy az ezredik előadáshoz értünk. A jubileumi előadások mindig nagyon különlegesek, hiszen olyan színészek, színésznők is színpadra lépnek, akik korábban szerepeltek a darabban. Az biztos, mi nagyon készülünk erre a fantasztikus alkalomra!

A népszerű színész, aki pár éve lovas balesetet szenvedett, októberben töltötte be a 68. életévét, de ma is ugyanolyan lelkesedéssel bújik a fantom ruhájába, mint először, 45 évesen.