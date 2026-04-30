Schobert Norbi könnyek között vallott: „Nem Réka mondta el nekem, hogy baj van” - Így derült ki Rubint Réka betegsége

Rubint Réka néhány hete kíméletlen őszinteséggel vallott rákos megbetegedéséről, amelytől azóta is hangos a média. Egy egész ország izgul A fitneszladyért, de a Bors tudósítása szerint Réka nyerésre áll a betegséggel szemben. A lapnak Rubint Réka férje, Schobert Norbi árulta el, mi vezetett a szörnyű hírhez.

Pont a legrosszabbkor jött a diagnózis Rubint Réka és Schobert Norbi életébe. Fotó: Tumbász Hédi

„Nem Réka mondta el nekem, hogy baj van. Ezen a traumán nem kellett átmennie, hiszen mellette voltam azokban a pillanatokban, amikor az orvos először jelezte, valami nincs rendben a CT-eredményével. Én vittem a vizsgálatra, közvetlenül azután, hogy Isten kegyelméből ő és Andrei Mangra az első adásban kiestek a Dancing with the Starsból. Akkor persze mindannyian szomorúak voltunk, de végül ez az a momentum volt, ami lehetővé tette, hogy felfedezzék a daganatot, úgymond időben” - kezdte a Borsnak Norbi.

Rubint Réka betegségét egy nyaraláson elkapott covid okozta

Azt is elárulta, hogy Rékával négy éve Balin nyaraltak, amikor elkapta a koronavírust, amely a súlyos szövődményekhez vezetett. Mindez egy rutinvizsgálat során derült ki.

„Igen, voltak jelei annak, hogy Rékánál valami baj lehet. Nyáron Bali szigetén elkapta a koronavírus-fertőzést és onnantól kezdve nagyon csúnyán köhögött. Az első diagnózis ezt írta: limfóma a mediastinumban, Covid-szövődmény. Nehéz azt szavakba önteni, hogy min mentünk keresztül azokban a pillanatokban. Persze csak azt tudom, hogy én mit éreztem. Azt felfogni sem tudom, amik Réka gondolataiban lehettek, még úgy sem, hogy később megpróbálta elmondani” - mondta Norbi, aki éppen felépülőben volt a sztrókból, és próbálta megmenteni cégét.

„Éppen életem egyik legmélyebb pontján jártam akkoriban. Hiszen megkaptam ezt a kib.szott stroke-ot és egy évig nem foglalkoztam a cégemmel. Ez idő alatt pedig a közvetlen kollégáim elárultak és lehúztak. Szó szerint minden pénzemet beletettem az üzletbe, hogy megpróbáljam megmenteni. Eladtuk Réka telkét is és azt is beforgattuk, de hiába, hiszen azt is ellopták. Eközben szembesültem azzal, hogy a feleségem felfoghatatlanul nagy bajban van. Bevallom, képtelen voltam felfogni, és az is tény, hogy nem is tudtam jól reagálni. Nem értettem, hogy miért az én védőangyalomat támadja a sors ilyen aljas módon” - beszélt könnyeivel küszködve az üzletember.