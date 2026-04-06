Róka most sem kertelt: „A Tisza Párt tevékenysége egyértelműen a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja”

Vészesen közeleg a választás, aminek a tétjét egyre kevesebben hagyják szó nélkül. Az MMA-harcos Lukács Nikolasz Róka kendőzetlen őszinteséggel és meglepő éleslátással állt bele a nemzetbiztonságot és az energiaárakat érintő kérdésekbe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 12:49
Módosítva: 2026.04.06. 12:59
Lukács Nikolasz Róka MMA-harcos neve sokak fülében egyre ismerősebben csenghet. Az influenszervilágban is népszerű sportoló az utóbbi időben egyre gyakrabban hallatja a hangját olyan kérdésekben is, amelyek messze túlmutatnak a sport világán. Nikolasz ezúttal a magyar belpolitika sűrűjébe ugrott fejest a Bors kedvéért, kendőzetlen véleményt formálva energiaárakról, nemzetbiztonsági kérdésekről és a hazai pártpolitika rejtett összefüggéseiről. A sportoló nem finomkodott, hiszen véleménye szerint április 12-én országunk jövője forog kockán. Nem más a tét, mint a biztos választás szemben a totális bizonytalansággal.

Lukács Nikolasz Róka Orbán Viktor munkájával messzemenőkig elégedett, ellenben a Tisza Párt terveivel (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Lukács Nikolasz Róka Kapitány Istvánról vallott

Nikolasz szerint a gazdasági stabilitás alapja a józan ész, ezért élesen bírálja az energetikai szankciókat és az orosz olajról való lemondás tervét: 

Hibás döntésnek tartom az olcsó orosz energiáról való lecsatlakozást. Véleményem szerint a Tisza Párt gazdasági szakértője, Kapitány István továbbra is a Shell érdekeit képviseli a megnyilatkozásaiban, függetlenül attól, hogy hivatalosan már nem áll a cég alkalmazásában

– jelentette ki határozottan a sportember, akinek szavait a Bors idézte. Nikolasz úgy látja, az ilyen típusú szakértői háttér nem az országot szolgálja, hanem idegen hatalmak kezére játszik: „A Tisza Párt tevékenysége egyértelműen a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálja, ami hosszú távon csakis az ország kárára válhat.”

Gundalf is szóba került: szerinte szó sincs konteóról

A nemzetbiztonsági hírek kapcsán is markáns az álláspontja. Szerinte a Gundalf néven emlegetett informatikus és az ukrán szálak körüli botrány korántsem csupán fikció vagy összeesküvés-elmélet: 

Bármennyire is próbálja Gundalf letagadni az ukrán szálat, a tények önmagukért beszélnek: a kihallgatásán maga ismerte el, hogy ukránok kérték fel az együttműködésre. A Tisza Párt egykori informatikusának beismerése, valamint a rejtélyes észt és ukrán kapcsolatai mögött felsejlő idegen titkosszolgálati befolyás komoly nemzetbiztonsági kockázat, amit a hazai szervek szerencsére időben észleltek

 – tette hozzá, utalva a nemrég feloldott titkosítású videókra.

Lukács Nikolasz Róka az ukrán fenyegetés kapcsán határozott álláspontot képvisel: meg kell védeni hazánkat a külső veszélytől (Fotó: YouTube)

Nemcsak a politikai térfélen aktív, a saját sportágának az elismeréséért is küzd

A sportoló-vállalkozó szerint a választási folyamatba való külső beavatkozások már javában zajlanak, ezért fokozottan kell figyelni a kormánynak, hogy megvédje hazánk stabilitását: „Számomra nem kérdés, hogy a választási folyamatba való külső beavatkozások már megkezdődtek. Ezzel szemben én a kormány eddigi munkáját és az energiapolitikáját is jónak látom, ezért fontosnak tartom a megkezdett irány folytatását” – szögezte le.

Nikolasz azonban a politika mellett saját szakmájáért is harcol, és a befolyását arra használja, hogy jobb körülményeket teremtsen a küzdősportolóknak: „A Sportinfó keretein belül személyesen egyeztetek a sportért felelős államtitkárral. Szeretném elérni, hogy az MMA végre megkapja a neki járó hivatalos sportági elismerést és bejegyzést, hiszen a küzdősportok ezen ága jóval nagyobb figyelmet és megbecsülést érdemelne” – árulta el terveit, remélve, hogy a ringben és a politikai életben is sikerül átvinnie az akaratát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
