Róka kemény kritikát fogalmazott meg a Tisza Pártról: „Ez nem propaganda, ez a valóság”

Lukács Nikolasz Róka MMA-harcos eddig is híres volt arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét, de most még a korábbinál is erőteljesebb stílusban válaszolt az őt ért támadásokra. A népszerű tartalomgyártó láthatóan besokallt a kommentszekciókat elárasztó vádaskodásoktól és a közéletet tematizáló megmondóemberektől. Videójában pontról pontra szedte szét az őt ért kritikákat, miközben kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, mit gondol a jelenlegi politikai csatározásokról, a meleg közösséget érintő sztereotípiákról, valamint a Tisza Párt körüli kampánygépezetről – írja a Ripost.

Lukács Nikolasz Róka Tisza Pártot illető kritikája gondolatébresztő

Róka nem válogatott a szavakban, amikor a Tisza Párt környékén feltűnt véleményvezérekről beszélt. Szerinte a közösségi médiát elárasztották azok a figurák, akiket szerinte csak egy cél vezérel, a saját haszonszerzésük.

„Elszaporodtak a fizetett tiszás nyamvadékok. Van, akit nyavalygásra használnak, van, akit meg pénzzel, kajával házalni küldenek, hogy megvegye az embereket” – jelentette ki kategorikusan. A tartalomgyártó különösen érzékeny pontra tapintott, amikor a szexuális orientáció és a politikai hovatartozás összefüggéseiről beszélt. Megelégelte, hogy sokan alapvetésnek veszik: aki a melegközösség tagja, annak kötelezően ellenzékinek kell lennie.

Engem ne kössetek már össze ilyen köcs*gségekkel! Azt gondolják a heterók, hogy az egész meleg közösség azonos a Pride-on látható szélsőséges képpel, és mind kormányellenes. Aki pedig nem, az szembeköpi magát? Ez nem így van! Komolyan mondom, hogy többet buziskodtok, mint egy férfi, aki egy másik férfivel él együtt. Hagyjatok már minket a g@cibe!

– fakadt ki a küzdősportoló.

Magyar Pétert hiteltelennek tartja

A videóban egy amerikai példát is felhozott a „kulturális kisajátítás” kapcsán, ahol egy sztereotip mexikói öltözetbe bújt srácot éppen nem a mexikóiak, hanem a „túlzottan érzékeny” amerikaiak támadtak be. Ezzel párhuzamot vonva jelezte: a kényeskedésnek nincs helye a mostani helyzetben. Különösen keményen bírálta Magyar Pétert:

Ez nem az a világhelyzet, amikor kényeskedni kell, meg rábízni az országot egy random csávóra, aki ugyanúgy fideszes volt, csak most külföldi érdekeket szolgál, és átlátható hazugságokkal kampányol. Mint például, hogy az alapvető élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkentené, miközben az alapból annyi, valamint elszámoltatná a fideszeseket, miközben ő is az volt...

– mutatott rá Róka.