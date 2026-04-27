Döntött a rapper: ennyi volt, véget ért a kapcsolata a kosárlabdázóval

Szakított a sztárpár. „Úgy döntöttem, hogy véget vetek a kapcsolatomnak” – írta a rapper.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.27. 15:30
szakítás Megan Thee Stallion Klay Thompson

Még egy ilyen bombázót is megcsalhatnak?! – pislognak a pasik értetlenül. Márpedig úgy tűnik, erről van szó a 31 éves Megan Thee Stallion esetében. Az Instagramon közel 33 milliós követővel büszkélkedő rapper, akinek Body című klipje 183 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, a közösségi oldalán a hétvégén jelentette be a 2025-ben Klay Thompson NBA-kosárlabdázóval felvállalt kapcsolata végét:  „Úgy döntöttem, hogy véget vetek a kapcsolatomnak. A bizalom, a hűség és a tisztelet számomra nem alku tárgya egy kapcsolatban, és amikor ezek az értékek veszélybe kerülnek, nincs igazi út előre. A következő időszakot arra szánom, hogy magamra figyeljek” – idézte a szexi rapper szavait a Life.hu internetes portál.

Fotó: unsplash.com

Micsoda szakítás: búcsút intett a rapper a kosarasnak

A hétvégén kiadott nyilatkozat előtt Megan Thee Stallion egy cseppet sem visszafogott Instagram-bejegyzést tett közzé, melyben nem említi név szerint Klay Thompsont, de a sorok rá utalnak. A rapper kijelentette, hogy a kosárlabdaszezonban végig a férfi mellett állt, miközben az erős hangulatingadozásokkal küzdött és többször is csúnyán viselkedett vele, ám most rá kellett döbbennie, hogy a pasas nincs tisztában azzal, képes-e monogám kapcsolatban élni. A sokak számára váratlan sorokat végül egy érthető lépés követte: Megan Thee Stallion pontot tett az NBA-sztárral 2025 nyara óta tartó kapcsolata végére. 

 

