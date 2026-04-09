Molnár Gusztáv kiakadt – ezt mondta a szülésről

Hatalmas fordulóponthoz érkezett Molnár Gusztáv élete, már csak napok választják el attól, hogy édesapa legyen. A színész azonban nemcsak az öröméről beszélt, hanem egy olyan témában is keményen beleállt, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

Érkezik Molnár Gusztáv babája

Miközben minden a babavárásról szól, Molnár Gusztáv egy váratlan kijelentéssel kavarta fel az állóvizet. A színész szerint vannak férfiak, akik egyszerűen nem elég erősek ahhoz, hogy ott legyenek a szülésnél. Korábban már a Borsnak is mesélt arról, mennyire várják közös gyermeküket párjával, Dorinával, és milyen elképzelései vannak az apaságról, a közös gyermeküket pedig már most különlegesnek látja.

A kislányunk pedig egy nagyon vagány kislány lesz, és úgy képzelem, hogy azok a dolgok, amikben mi jók vagyunk, majd egyesülnek benne, tehát Dorina és az én szuperképességeim is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tanulni tőle. Nyilván nem akarok rá semmilyen plusz terhet rakni, mert ő nem azért születik, hogy megváltsa a mi vétkeinket, de nagyon várom, hogy felnőtt fejjel én egy ilyen tiszta, ártatlan kis lénytől mit tudok tanulni

– mondta korábban a Borsnak.

Kiakadt a férfiakon

A napokban azonban már egészen más hangulatban jelentkezett, egy Facebook-posztban írta meg, hogy a nagy nap már tényleg a küszöbön van, és azt is egyértelművé tette, hogy ő ott lesz a szülésnél, és ez számára bizony nem kérdés. Egy korábbi beszélgetés azonban annyira felidegesítette, hogy kemény szavakkal ment neki azoknak a férfiaknak, akik ezt kihagyják.

Persze nagyon kevesen szülnek pont azon a napon amire ki lettek írva. Nálunk esélyes, hogy a lányunk kicsit ráhúz, jó neki odabent. Én ott leszek a szülésnél. Egy ismerősömmel beszéltem reggel, és megdöbbentem, mert számomra az elejétől természetes volt, hogy Dorina mellett leszek élete legfontosabb eseményénél

– írta Molnár Guszti színész.

A színész ezután egyértelművé tette, hogy szerinte ez nem választás kérdése, hanem felelősség, és keményen odaszúrt azoknak, akik máshogy gondolják.

Az ismerősöm azzal jött, hogy ő ezt anno kihagyta, mert nem bírja, meg egyébként is nem akarja így látni a párját, mert azután nem tudja hogyan nézne rá nőként! Kiakadtam! Ez nem csak egy születés, hanem egy közös átlépés. Az anya biztonságban érzi magát, és nincs egyedül a legkiszolgáltatottabb pillanatban. Az apa nem kívülálló lesz, hanem részese annak a pillanatnak, amikor megszületik a gyereke – és vele együtt ő maga is apává válik. A baba egy olyan térbe érkezik, ahol már kapcsolat van, nem hiány. A kapcsolat pedig kap egy mély, közös élményt, amit semmi más nem tud helyettesíteni. A gyermek születésénél egy család is megszületik. Én azt gondolom, hogy azok a férfiak akik nem akarnak ott lenni csak egyszerűen nem merik beismerni, hogy nem elég erősek. Azt mondani, hogy utána pedig nem tudnának nőként nézni a párjukra, az pedig éretlenség. Az a férfi, aki attól fél, hogy a szülés után nem tud „nőként” nézni a párjára, valójában nem a nőt veszíti el, hanem az illúzióját róla. Nem a nő változik meg, csak kiderül, hogy a férfi eddig minek látta

– fogalmazott. Molnár Guszti párja, Molnár-Mucsi Dorina így biztosan számíthat a színész támogatására. A poszt végén még kérdést is intézett a követőihez, ami tovább fűtheti a vitát, egy biztos, Molnár Gusztáv most nemcsak apaságra készül, hanem egy komoly társadalmi témát is bedobott a nyilvánosság.