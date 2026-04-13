Felháborító! Tájszólása miatt bántották a TV2 csillagát

Tóth Abigél büszke a származására és ízes beszédével érzi csak igazán önazonosnak magát. A Megasztár énekesét időnként mégis érik bántások a tájszólása miatt.

Szerző: Prac Lee
Létrehozva: 2026.04.13. 10:30
Tóth Abigél neve egyre ismerősebben cseng a nézők számára, hiszen a Megasztár színpadán nemcsak tehetségével, hanem egyedi stílusával is kitűnt, a TV2 tehetségkutatója óta pedig több dala is megjelent már. Az erdélyi Sepsiszentgyörgyről származó énekesnő különleges hangszíne és őszinte előadásmódja sokak szívét meghódította – ugyanakkor nem mindenki fogadta őt egyformán pozitívan.

A Megasztár énekesnője szereti, hogy ízesen beszél
Fotó: Mediaworks

A Megasztáros vallomása: „Vannak olyanok, akik belekötnek”

Abigél ugyanis büszkén vállalja székely gyökereit, ami a beszédében is megmutatkozik. Tájszólása azonban megosztja a közönséget: míg sokan kifejezetten kedvelik és egyedinek tartják, mások kritikával illetik emiatt.

Az énekesnő azonban határozottan és higgadtan reagált a kérdésre, mikor arról faggatták, érik-e negatív kritikák a tájszólása miatt.

Vannak olyanok, akik belekötnek, de vannak olyan emberek is, akik meg imádják. Én úgy hiszem, hogy ezzel vagyok igazán Abigél, hogy van akcentusom

– állt ki saját magáért a népszerű énekesnő, aki ugyanakkor elismerte, tudja, hogy az önazonosság a rögösebb út, és lesz, aki nem fogadja el ezt a „különcségét”. 

Úgyis lesz, aki majd azt mondja, hogy miért nem nyomom el…– sóhajtott végül, de szavai egyébként jól tükrözik azt az önazonosságot és magabiztosságot, amely a színpadon is jellemzi. 

Abigél nem szeretne megfelelni minden elvárásnak, inkább önmagát adja – még akkor is, ha ez megosztó lehet.

A rajongók jelentős része éppen ezért kedveli őt: hiteles, természetes és nem próbál másnak látszani. A Megasztár történetében nem először fordul elő, hogy egy versenyző a határon túlról érjen el nagy sikereket: elég csak Rúzsa Magdira vagy Abigéllel már duettező Tolvai Renire gondolni!

 

