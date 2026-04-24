Lakatos Yvette kitálalt: ezek az érzések kavarognak benne a Megasztárról

Lakatos Yvette nevét a Megasztár ötödik évadában ismerhette meg az ország, a versenyben pedig egészen a hatodik helyig menetelt. A műsor után még egy ideig tevékenykedett itthon a zeneiparban, azonban később úgy döntött, visszaköltözik Kanadába. Azóta már feleség és egy kisfiú büszke édesanyja, a rajongók pedig egyelőre a TikTokon követhetik a mindennapjait. Yvette nemrég egyik videójában válaszolt arra a rajongói kérdésre, hogy mit üzenne az akkori énjének, aki a Megasztárban szerepelt. Az egykori énekesnő válasza pedig nemcsak őszintére, de kifejezetten tanulságosra is sikerült: szavai mindenki számára tartogatnak egy fontos leckét.

Így élte meg Yvette a Megasztárban való szereplését

Bár ma már a családja a mindene, Lakatos Yvette nem felejtette el, honnan indult. A Megasztár egykori döntőse most elárulta, milyen szemlélettel vághatott volna bele még tudatosabban a versenybe.

Valószínűleg hagynám, hogy ugyanúgy csináljam a dolgaimat, mert amúgy nem lennék most ott, ahol vagyok, és abszolút nem szeretném megváltoztatni az életemet

– kezdte Yvette, majd a következő gondolatokkal folytatta, amik sokak számára hasznosak lehetnek.

Ha abból indulok ki, hogy minél sikeresebb legyek a verseny közben és utána, akkor azt mondanám magamnak, hogy ez nem arról szól, hogy barátkozzál, hogy minél több barátot szerezz. Ez egy verseny és mindenki úgy fogja fel, úgyhogy te is fogd fel úgy. Bízzál saját magadban és mindent úgy csinálj, ahogy te szeretnél! A kiesés után pedig dolgozz azért, hogy megszerezd, amit szeretnél..!

– ezután kiemelt viccesen egy utolsó fontos dolgot is, így fogalmazott: „A karrieredre koncentrálj, ne a fiúkra!”

Lakatos Yvette nem csak a Megasztáros élményeiről számolt be TikTok-oldalán, drasztikus fogyásának is hangot adott, ugyanis az elmúlt hónapokban közel 20 kilótól sikerült megszabadulnia. Mindezt odafigyeléssel és sporttal érte el. Mint mondja: kevesebbet eszik, mint korábban, és bokszkesztyűt is húzott, hogy megküzdjön a kilókkal.