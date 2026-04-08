Kucsera Gábor döntött: Olyan jövőt szeretnénk, ahol a család érték, ezért szavazunk a Fideszre

Most vasárnap, azaz április 12-én országgyűlési választást tartanak Magyarországon, amelynek minden eddiginél nagyobb a tétje. Éppen ezért egyre több ismert ember – színészek, énekesek és sportolók – szólalnak fel a témában, és arra buzdítják az embereket, hogy menjenek el szavazni. Most Kucsera Gábor is megosztotta a gondolatait.

Kucsera Gábor és felesége Tápai Szabina egyaránt a Fidesz mellett állnak

Az egykori olimpikon kajakozó a közösségi oldalán tett közzé egy videót, amelyben arról beszélt, hogy számára miért fontos a család, a hagyományok és a közösség szerepe, és hogy ezek az értékek nagyban befolyásolják a döntését a választásokon. A sportoló életében kiemelt szerepet játszik a családja. Feleségével, Tápai Szabinával az elmúlt években nyíltan beszéltek arról, hogy kapcsolatuk nehéz időszakokon is keresztülment, ám végül sikerült megmenteniük a házasságukat. Kucsera Gábor szerint éppen ezek a tapasztalatok erősítették meg bennük azt, mennyire fontos az összetartás és a közös értékek mentén való élet. Úgy véli, a család, a hagyományok és a hazaszeretet olyan alapok, amelyek meghatározzák egy ország jövőjét is. Ezért tartja fontosnak, hogy olyan döntést hozzon a választásokon, amely biztosítja ezeknek az értékeknek és a biztonság fennmaradását - írta a Bors.

Kucsera Gábor ezért szavaz a Fideszre

A videóban így fogalmazott:

„A sport megtanított minket türelmesnek lenni, kitartani és mindig előre nézni. Ez nemcsak a sportpályán, hanem az élet többi területén is megmaradt. Mikor belevágtunk gyereknevelésbe, tudtuk, hogy lesznek mélypontok, tudtuk, hogy lesznek hullámvölgyek, de azt is éreztük, hogy életünk legnagyobb és legjobb utazása vár ránk. Közösen együtt, együtt a családért. Mindennap hálát adunk a gyermekeinkért, a családunkért, a szeretteinkért és azért, hogy minden nap együtt lehetünk és sikerült a házasságunkat is megmenteni. Hálásak vagyunk azért is, hogy egy olyan országban nevelhetjük őket, ahol biztonságban élhetünk, illetve, ahol a család is értéknek számít. Nekünk ezért is fontos, hogy olyan jövőt válasszunk, ahol ezek az értékek továbbra is megmaradnak. Szeretnénk, hogy ha Magyarország megmaradna egy olyan helynek, ahol a közösség, a hagyományok és a család szerepe a jövőben is meghatározó marad. Mi április 12-én ezért szavazunk a Fideszre. A Jóisten mindenek felett, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország!” – zárta gondolatait azzal a sokak által ismert mondattal, amellyel Orbán Viktor rendszerint lezárja beszédeit.