Kucsera Gábor: Szeretetben és békében éljünk együtt
A híres kajakos korábban arról beszélt közösségi oldalán, hogy zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplőkkel szemben. Kucsera Gábor mindezt Magyar Péter drogos bulija kapcsán vetette fel.
Ahogy az köztudott, Magyar Péter korábban arról számolt be, hogy részt vett egy drogos bulin. Ezzel pedig azt sikerült elérnie, hogy sokan fellázadtak ellene. Kucsera Gábor, világbajnok olimpikonunk ennek kapcsán vetette fel ötletként, hogy nem lehet egy ilyen esetet félvállról venni és zéró toleranciát kellene bevezetni a közszereplők ellen. Most pedig újabb bejegyzésben értekezett erről a sportoló, aki évekkel ezelőtt sikeresen leküzdötte a függőségét - írja a Bors.
Kucsera Gábor többször fog felszólalni a politikáról
Minden kellemetlenség ellenére örülök, hogy végre lehet párbeszédet folytatni az aktuálpolitikával kapcsolatban, még ha sokszor azt is érzem, az indulatok és a személyeskedés túlságosan is nagy hangsúlyt kap
– kezdte Instagram-bejegyzését a híres kajakos.
Sok ember küzd a mai napig a drogok romboló hatásával, amiből Kucsera Gábor sem maradt ki, de szerencsére a kajakosnak sikerült legyőznie függőségét. „A hajrában mindenki próbálja a lehető legtöbbet kihozni magából, és igen, olykor mindannyian hibázunk, előfordul hogy helytelenül fogalmazunk” - írta közösségi oldalán a sztárapuka.
Kucsera Gábor találkozót szervez
Ha van kedvetek egy picit engedni az előítéletekből, egy közös családi nap keretében szívesen találkoznék, beszélgethetnénk közösen. Ideológiától függetlenül, az aranyhalak és a kacsák ellenőrzése mellett, gyerekekkel, barátokkal, egy sétával összekötve, a Fővárosi Állatkertben
– árulta el a kajakos.
Kucsera Gábor politikai megszólalásaival nem titkolja, hogy hogyan is fog dönteni az idei választáson. „Bármelyik politikai oldal nyeri meg az országgyűlési választást áprilisban, mindannyiunknak az az érdeke, hogy szeretetben és békében éljünk együtt ebben a csodálatos országban” - jelentette ki Kucsera Gábor.
