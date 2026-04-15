„A legerősebbek” – Pusztító SMA betegséggel küzdenek az énekesnő ikerlányai

Összetört Jesy Nelson szíve, amikor kiderült, hogy kilenc hónapos ikerlányai SMA betegséggel küzdenek. A 34 éves brit énekesnő édes fotón mutatta meg angyalkáit. Ocean és Story egymás mellett feküdt egy kórházi kiságyban, egymás kezét fogva. Az ikrek oxigénpótlást kaptak, ám ennek ellenére is mosolyogtak, sőt göndör fürtjeik nőttek.

„A legerősebb kislányok, akiket valaha ismertem” – írta Jesy egyik bejegyzésében.

Sajnálatos módon Oceant és Storyt későn diagnosztizálták SMA-1-es típusú betegséggel, ez azt jelenti a számukra, hogy soha nem fognak tudni a saját lábukon járni. Jessy elismerte a rajongóinak, hogy hosszú út áll előttük.

Kilenc hónapos ikerlányai diagnosztizálása óta Jesy kampányolni kezdett a brit egészségügy számára, hogy az újszülötteket mindenhol teszteljék erre a genetikai betegségre. Mára már több mint százezer aláírást tudott összegyűjteni. Az Egyesült Királyságban ugyanis nem mindenhol végzik el az SMA-tesztet az újszülött babákon.

A betegségről szóló lesújtó hír már eleve rémálom lehet egy édesanya számára. De Jesy számára egy még súlyosabb, vészjóslóbb előrejelzést is tettek az orvosok. Kilenc hónapos lányai nagy valószínűséggel nem fogják megélni a második születésnapjukat. Jesy múlt hónapban elmondta, hogy a tragikus hír ellenére úgy döntött, folytatja sorozata forgatását, miközben továbbra is elszántan küld a változásért – írja a Daily Mail.

Mi az az SMA? Az SMA egy genetikai eredetű, progresszív neuromuszkuláris betegség, amely a gerincvelő motoros idegsejtjeinek pusztulása miatt az izmok fokozatos gyengülését és sorvadását okozza. A betegség oka és öröklődése A kórt a SMN1 (Survival Motor Neuron 1) gén hibája okozza, amely a motoros neuronok túléléséhez szükséges fehérjét kódolja. A betegség autoszomális recesszív módon öröklődik, ami azt jelenti, hogy a gyermeknek mindkét szülőtől hibás gént kell örökölnie ahhoz, hogy beteg legyen. A hordozó szülők tünetmentesek, így a betegség gyakran rejtetten öröklődik. Tünetek Az SMA fő tünete a fokozatos izomgyengeség és izomsorvadás, amely először a törzs és a nyak izmait, majd a végtagok proximális izmait érinti. Súlyosabb esetekben a légzést támogató izmok is érintettek lehetnek. A betegség típusától függően a tünetek megjelenése változó: a legsúlyosabb formában (SMA I) már három hónapos korban jelentkezhetnek, míg enyhébb formákban akár felnőttkorban is előfordulhatnak.

Jesy Nelson és Nicki Minaj slágere, a Boyz igazi bulis dal, miközben az énekesnőnek a magánéletben az egyik legfájdalmasabb drámával kell szembenéznie.