„Mély fájdalommal tudatjuk...” – örökös tagját gyászolja a színház
Közösségi oldalán osztotta meg a szomorú hírt a magyarországi teátrum.
Örökös tagjától, Jancsik Ferenc színművésztől búcsúzik a békéscsabai Jókai színház. A legendás művész életének a 80. évében hunyt el – derült ki a teátrum pénteki közleményéből.
Búcsúzik a társulat és a közönség a színház örökös tagjától, Jancsik Ferenctől
„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja, Jancsik Ferenc színművész 80 éves korában elhunyt. A színház osztozik a család gyászában, és a művészt saját halottjának tekinti. Emlékét, szavait, alakításait szívünkben őrizzük” – írta a Jókai Színház a Facebook-oldalán.
