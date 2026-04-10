„Mély fájdalommal tudatjuk...” – örökös tagját gyászolja a színház

Örökös tagjától, Jancsik Ferenc színművésztől búcsúzik a békéscsabai Jókai színház. A legendás művész életének a 80. évében hunyt el – derült ki a teátrum pénteki közleményéből.

Búcsúzik a társulat és a közönség a színház örökös tagjától, Jancsik Ferenctől

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Békéscsabai Jókai Színház örökös tagja, Jancsik Ferenc színművész 80 éves korában elhunyt. A színház osztozik a család gyászában, és a művészt saját halottjának tekinti. Emlékét, szavait, alakításait szívünkben őrizzük” – írta a Jókai Színház a Facebook-oldalán.