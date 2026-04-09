„Gyere velünk a szeretet országába, az élhető Magyarországba, hagyd a gyűlöletet másra” – Pataky Attila nem kertelt a választásról
Az április 12-ei választás közeledtével egyre feszültebb a hangulat, hiszen a tét nem kisebb, mint Magyarország békéje és biztonsága. Ebben a történelmi pillanatban emelte fel szavát Pataky Attila, aki drámai őszinteséggel figyelmeztetett: ha nem a békét választjuk, a háború pillanatok alatt felzabálhatja a jövőnket.
Az április 12-ei választás közeledtével a magyar közélet hőfoka az egekbe szökött, és minden eddiginél nagyobb a tét: arról döntünk, hogy Magyarország megőrzi-e a békepárti, patrióta irányvonalat, vagy hatalomra jut a Brüsszel által irányított Tisza Párt, amely sokak szerint semmibe venné a nemzeti érdekeket. Ebben a sorsdöntő helyzetben az EDDA legendás frontembere, Pataky Attila sem tudott csendben maradni, és egy megrendítő erejű üzenettel fordult a választókhoz. A rocklegenda szerint most nem babra megy a játék, hiszen a fizikai biztonságunk és gyermekeink jövője forog kockán, ezért kötelességének érezte, hogy kendőzetlen őszinteséggel beszéljen a háborús eszkaláció valós veszélyeiről.
Pataky Attila nem kertelt: „Itt van a kanyarban a háború”
A zenész egy nemrégiben történt, felkavaró találkozás élményét osztotta meg a Borssal, amely során döbbenten tapasztalta a fiatalabb generáció nemtörődömségét: „Tegnapelőtt nyolc-tíz fiatal sráccal találkoztam és beszélgettünk, és elmondtam nekik, hogy nagy a gáz, nagyon nagy a gáz, figyeljenek oda, mert itt van a sarkon, itt van a kanyarban a háború” – emlékezett vissza az énekes, akit valósággal arcul csapott, hogy a srácok csak elmosolyodtak a figyelmeztetés hallatán. Pataky ekkor a kezükben lévő technológiát hívta segítségül, hogy felnyissa a szemüket:
Akkor elmondtam, hogy akkor elő a telókat, amivel éltek, amivel léteztek minden nap. Nézzétek meg, kilenc országban hadkötelezettség van, három országban Nyugat-Európában, három országban a nőknek is. Mit akartok?
– fakadt ki az EDDA frontembere.
Beláthatatlan következmények várhatnak ránk...
A rocklegenda szerint a választás valójában egy spirituális és morális harc is egyben, ahol az élet és a pusztulás között kell dönteni: „A szeretet etet, életet ad. A gyűlölet pedig ölet, megöl, és még azt is megöli, aki gyűlölködik egy idő után” – fejtette ki filozofikusan, majd rögtön egy sokkolóan sötét jövőképet festett fel azoknak, akik félvállról veszik a szavazás jelentőségét:
Ha nem figyeltek oda, pillanatokon belül felzabál a háború, és ott fogod magad találni egy gépfegyverrel a kezedben az ukrán fronton, és pillanatok alatt véged. Neked, a barátaidnak, a nővérednek, akár anyukádnak is. Ezt akarjátok?
– tette fel a figyelemfelkeltő kérdést.
„Én a szeretet országát választom, gyertek velem, gyertek velünk"
Pataky Attila végül egy érzelmes felhívással zárta gondolatait, hitet téve a béke és az élhető Magyarország mellett. Arra emlékeztetett mindenkit, hogy a döntés pillanatában senki nem befolyásolhat minket, csak a saját lelkiismeretünknek tartozunk elszámolással: „Én a szeretet országát választom, gyertek velem, gyertek velünk. Az élhető Magyarországra, gyertek velünk! Én ezt kérem csak tőletek. És ott a fülkében egyedül vagy. Nem kell elszámolni senkivel, csak saját magaddal, a saját életeddel, hogy te mit akarsz, gyere velünk a szeretet országába, az élhető Magyarországba, hagyd a gyűlöletet másra” – fogalmazott a zenész, aki szerint április 12-én nemcsak egy pártra, hanem a saját életünkre is szavazunk.
