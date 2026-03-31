Pataky Attila nem kér a Tisza-adóból

Március 30-án, hétfőn rendkívüli bejelentéssel érkezett közösségi oldalán Orbán Viktor. Kiszivárgott ugyanis, hogy a Tisza Párt olyan forgatókönyvet készített, amivel Magyarországot leválasztaná az olcsó, orosz energiáról. „Ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra” - mondta videójában a magyar miniszterelnök. Az, hogy Magyar Péterék terveivel mindenki csak veszítene, egyértelmű, éppen ezért is akadtak ki sokan rájuk az adó és energiapolitikájuk kapcsán. Köztük Pataky Attilával, aki korábban a Borsnak kifejtette véleményét a Tisza adózási politikájával kapcsolatban.

Pataky Attila elítéli a Tisza adóterveit (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Pataky Attila szerint nem szabadna megemelni az adókat

Novemberben nagy felháborodást okozott, amikor kiderült, hogy az ellenzék eb- és macskaadót szabna ki a magyar emberekre. Ezek mellett is szerepeltek olyan intézkedések, amik nem a magyar embereket szolgálnák.

A Tisza-csomagtól az Isten óvjon minket! Semmi mások ők, csak fizetett provokátorok, káoszteremtők. Sajnos a gyűlölet útját választották, mi a szeretetét

– mondta akkor az énekes.

Az EDDA frontembere azt is hozzátette, hogy a baloldal olyan irányba lökné az országot, aminek következményei beláthatatlanok.

Pataky Attila a kutyaadóról is elmondta, hogy védeni kellene inkább az állatokat és nem újabb adókat kiszabni rájuk (Fotó: Mandiner)

Újabb részletek láttak napvilágot azóta

Az iráni háború kitörése után felgyorsultak az események a világban. Az olaj a világpolitika egyik legfontosabb kérdésköre a Közel-Keleten zajló fegyveres események miatt. A magyar kormány nemrég védett árat szabott ki a benzinre és a gázolajra. Emellett Ukrajna elzárta a Barátság-kőolajvezetéket, ami Magyarországra szállította az olcsó, orosz olajat. Szijjártó Péter ezek után bejelentette, hogy a magyar kormány elzárja a dízel üzemanyag exportját Ukrajnába. A tegnapi hírek pedig arról szóltak, hogy a Tisza Párt teljesen leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz olajról.

Pataky Attila már korábban figyelmeztette a magyar embereket, hogy a jelenlegi ellenzék olyan adótervekkel áll elő, amiknek csúnya vége lehet.



