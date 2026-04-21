Fésűs Nelly megválogatja, kit enged közel magához: „A hülyéket kint hagyom”

Valóban a „B oldal” kezdődik 50 felett, vagy inkább egy új fejezet? Erről beszélgetett Ábel Anita az Egy ritmusban podcastben, ahol olyan nők szólaltak meg, akik saját példájukkal bizonyítják, hogy ez az időszak korántsem a lelassulásról szól. Fésűs Nelly pedig meglepően őszintén mesélt arról, hogyan változott meg a gondolkodása az évek során.

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge várandós, így nemsokára nagymama lesz a sugárzó szépségű színésznő (Fotó: Palikék Világa Podcast)

Fésűs Nelly: „Nem a lejtmenet kezdődik”

Fésűs Nelly színésznő szerint a legnagyobb probléma nem maga az idő múlása, hanem az, amit az ember saját magának mond róla, és ahogyan elkezdi felépíteni ezt a gondolatot saját magában.

A legnagyobb probléma, hogy az ember magának azt kezdi mondani, hogy már a B oldal forog és innentől kezdve lejtmenet van. Szerintem, ha nyolcvanévesen azt mondod, hogy most kezdek el élni, akkor azt fogod kifelé vetíteni. Ha ötvenévesen elkezded elásni magad, akkor el is leszel ásva

– kezdte a Palikék Világa podcastben.

A gondolat azonban itt nem áll meg, hiszen szerinte pontosan ezen a ponton dől el, hogy valaki beleragad-e ebbe a szemléletbe, vagy képes továbblépni, és teljesen új nézőpontból tekinteni az életére.

Fésűs Nelly nagymama lesz, azonban ötven fölött is bomba formában van (Fotó: Ripost)

Az önazonosság, a határok meghúzása és a tudatosság mind kulcsszerepet kap ebben az időszakban.

Életemben nem éreztem ilyen jól magam és most már vagyok a saját életemben ott, hogy pontosan tudom, mit akarok, kivel, kit engedek be és kit nem. A hülyéket kint hagyom, innentől mi baj lehet?!

– fogalmazott.

Ez a fajta hozzáállás egy teljesen új szabadságérzetet ad, amelyben már nem a megfelelési kényszer dominál, hanem az, hogy az ember valóban jól érezze magát a saját életében.

Hosszú út vezetett idáig

Fésűs Nelly nem titkolja, hogy ez a szemlélet nem egyik napról a másikra alakult ki benne, hanem egy hosszú belső munka és rengeteg tapasztalat eredménye.

Azt hiszem, hogy negyvenéves korom óta tartom, hogy nem vitatkozom és nem veszekszem senkivel, hanem ott hagyom és azt mondom, hogy nekem erre nincs szükségem. Akik körülöttem vannak, azok az emberek, akikkel szeretek együtt lenni, akiket szeretek és akik szeretnek önmagamért. Őket megbecsülöm és jól érzem magam

– mondta Vajtó Lajos felesége, Nelly.