Fésűs Nelly megválogatja, kit enged közel magához: „A hülyéket kint hagyom”
Nem finomkodott a színésznő. Fésűs Nelly szerint ötven felett nem lefelé indul az élet, hanem végre a helyére kerül minden és sokkal több múlik az ember kisugárzásán, mint a valódi korán.
Valóban a „B oldal” kezdődik 50 felett, vagy inkább egy új fejezet? Erről beszélgetett Ábel Anita az Egy ritmusban podcastben, ahol olyan nők szólaltak meg, akik saját példájukkal bizonyítják, hogy ez az időszak korántsem a lelassulásról szól. Fésűs Nelly pedig meglepően őszintén mesélt arról, hogyan változott meg a gondolkodása az évek során.
Fésűs Nelly: „Nem a lejtmenet kezdődik”
Fésűs Nelly színésznő szerint a legnagyobb probléma nem maga az idő múlása, hanem az, amit az ember saját magának mond róla, és ahogyan elkezdi felépíteni ezt a gondolatot saját magában.
A legnagyobb probléma, hogy az ember magának azt kezdi mondani, hogy már a B oldal forog és innentől kezdve lejtmenet van. Szerintem, ha nyolcvanévesen azt mondod, hogy most kezdek el élni, akkor azt fogod kifelé vetíteni. Ha ötvenévesen elkezded elásni magad, akkor el is leszel ásva
– kezdte a Palikék Világa podcastben.
A gondolat azonban itt nem áll meg, hiszen szerinte pontosan ezen a ponton dől el, hogy valaki beleragad-e ebbe a szemléletbe, vagy képes továbblépni, és teljesen új nézőpontból tekinteni az életére.
Az önazonosság, a határok meghúzása és a tudatosság mind kulcsszerepet kap ebben az időszakban.
Életemben nem éreztem ilyen jól magam és most már vagyok a saját életemben ott, hogy pontosan tudom, mit akarok, kivel, kit engedek be és kit nem. A hülyéket kint hagyom, innentől mi baj lehet?!
– fogalmazott.
Ez a fajta hozzáállás egy teljesen új szabadságérzetet ad, amelyben már nem a megfelelési kényszer dominál, hanem az, hogy az ember valóban jól érezze magát a saját életében.
Hosszú út vezetett idáig
Fésűs Nelly nem titkolja, hogy ez a szemlélet nem egyik napról a másikra alakult ki benne, hanem egy hosszú belső munka és rengeteg tapasztalat eredménye.
Azt hiszem, hogy negyvenéves korom óta tartom, hogy nem vitatkozom és nem veszekszem senkivel, hanem ott hagyom és azt mondom, hogy nekem erre nincs szükségem. Akik körülöttem vannak, azok az emberek, akikkel szeretek együtt lenni, akiket szeretek és akik szeretnek önmagamért. Őket megbecsülöm és jól érzem magam
– mondta Vajtó Lajos felesége, Nelly.
A színésznő szerint az igazi változás akkor válik láthatóvá, amikor az ember belül kerül egyensúlyba, mert ez az állapot kívül is tükröződik, akár akarjuk, akár nem.
Azt gondolom, ha belül jól érzed magad, akkor ezt közvetíted és akkor rögtön nem azt mondják, hogy egy 50 éves emberrel beszélgetnek. Azonban látok harmincéves 50 éveseket is, akik egészen mást közvetítenek. Nem azért, mert sok a ránc rajtuk, vagy mert görnyedt háttal mennek, hanem mert látszik rajtuk, hogy nem boldogok, nincsenek jóban önmagukkal és ettől rosszabbul néznek ki, mint egy jó karban tartott ötvenes
– tette hozzá.
Végül egyetlen gondolatban foglalta össze azt az utat, amin szerinte mindenkinek végig kell mennie, ha valóban változást szeretne elérni.
„Mindenki megjárja a maga kanosszáját, de hogy abból mit von le, mit tart meg és tudja, hogy min kell változtatni, az önismereti út is, azt gondolom” – zárta gondolatait.
A szavai alapján egyértelmű, hogy szerinte nem az évek száma számít, hanem az, hogy az ember mennyire van rendben saját magával.
