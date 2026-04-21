Elképesztő bejelentést tett a TV2, most igazán örülhetnek a sportrajongók!

Az egyik legikonikusabb és legnagyobb érdeklődést övező rangadót hozza el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 09:40
barcelona tv2 el clásico real madrid

Az El Clásico a világ futballjának egyik legikonikusabb és legnagyobb érdeklődéssel kísért rangadója, amely nem csupán két gigászi klub, az FC Barcelona és a Real Madrid összecsapása, hanem történelmi, kulturális és sportszakmai szempontból is kiemelt jelentőségű esemény, amely rendszeresen több százmillió néző figyelmét vonzza világszerte.

Ezúttal a bajnoki cím szempontjából is kulcsfontosságú összecsapás lehet, ahol az éllovas FC Barcelona akár döntő lépést tehet a végső győzelem felé, miközben a hullámzó formában lévő Real Madrid számára ez az egyik utolsó esély a felzárkózásra és a szezon megmentésére.

A nagy várakozásra való tekintettel a rangadót ezúttal a TV2-n láthatják majd a nézők, május 10-én vasárnap este, így aznap a Napló nem kerül képernyőre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu