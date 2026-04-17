Dobó Kata meglepő vallomása: „Sose szerettem, hogy csak egy szép nő vagyok”

A Ridikül legújabb adásában Szulák Andrea műsorvezető olyan témát dobott fel, amely rengeteg nőt érint. Dobó Kata színésznő elárulta, hosszú éveken keresztül skatulyázták be, sokan egyszerűen csak egy szép nőként tekintettek rá, mintha ez kizárná azt, hogy mélyebb gondolatai, értékei is lehetnek. A beszélgetés során azonban világossá tette, mennyi munka van abban, hogy ma már egészen másképp látja önmagát.

Dobó Kata: „Most már szépnek látom magam”

Dobó Kata arról beszélt, hogy az önelfogadás nem jött magától, hanem hosszú évek belső munkájának eredménye.

Én most már szépnek látom magam, viszont talán ezt nem nekünk kell megállapítani. Nagyon sokat dolgoztam azon az elmúlt években, hogy nagyon stabil legyek, és minél kevésbé billenjek ki a külvilág hatásaira, mert elfáradtam ebben. Ezek a vélemények nem feltétlenül onnan érkeznek, akik ismernek engem. Azt gondolom, hogy a szépség egy bizonyos kor felett nagyon összetett. A kisugárzás is. Hogy ilyen a csontozatunk és jól veri vissza a fény, arról egyikünk sem tehet, mert így születtünk. De muszáj, hogy legyen egy belső energia, amit látnak az emberek. Hiába szép valaki, ha nem jó a kisugárzása, akkor nem feltétlenül mondják rá, hogy szép

– fogalmazott a Ridikül adásában.

A szavai egyértelművé teszik, hogy számára a szépség már nem pusztán külsőség, hanem egy sokkal mélyebb, belső állapot is.

Mindent magára vett

A színésznő azt sem titkolta, hogy fiatalon mennyire megviselték a kritikák, különösen azért, mert nagyon korán került reflektorfénybe.

Nagyon korán lettem ismert Magyarországon, még igazából nem is alakult ki a végleges felnőtt személyiségem, és már akkor megkaptam a különböző kritikákat. Nyilván most már tudom, hogy aki bánt, az nincs jól, de akkor ezt nem tudtam. Akkor mindent magamra vettem, és azt gondoltam, hogy amit mondanak rólam, az igaz, mert nem kialakult személyiségem. Hosszú éveken keresztül éltem ebben. Nekem végig kellett szenvednem ezt az időszakot. Sose szerettem, hogy csak egy szép nő vagyok, mert tudtam, hogy nem

– mondta. A vallomása sokak számára lehet ismerős, hiszen a külső alapján történő megítélés gyakran elfedi azokat az értékeket, amelyek valójában igazán fontosak.