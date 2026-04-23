Dobó Kata új fotóján smink nélkül látható – elképesztő formában van a gyönyörű színésznő

Dobó Kata új fotóval jelentkezett be közösségi oldalain. A színművésznő ezúttal egy abszolút naturális képet osztott meg magáról, amely azonnal elnyerte a rajongók tetszését. A követők nem győzték dicsérni, milyen elképesztő kisugárzással rendelkezik.

Dobó Kata fiatalon került a köztudatba, szépsége azonban mit sem változott az évek alatt

Fotó: Máté Krisztián

Dobó Kata kora miatt sem fél vállalni önmagát

A színésznő ismét bebizonyította, hogy 50 felett sem áll meg az élet. Dobó Kata Facebook-oldalán mutatta meg magát teljesen smink nélkül, amellyel rengeteg nőnek mutatott példát. A szépséges rendező most mindenkinek a tudtára adta: a nőiességnek semmi sem szabhat határt, merjük felvállalni arcunkat és önmagunkat a világ előtt.

Néha a testem konkrétan »összegyűrődik«. Ilyenkor jön a henger. Izom, kötőszövet, idegrendszer – minden kap egy kis resetet. Na jó, röviden: fájdalomcsillapítás + lelassulás. Mindezt teljes natúr valóságomban

– írta Dobó Kata.

A színésznő mögött fáradalmakkal teli időszak áll, televíziós szerepléseivel tarol, valamint a színház világa sem szorulhat háttérbe. Miközben színész szenvedélyének hódol, a mindennapokban önmagát sem felejti el. Önismerettel foglalkozik, traumáin dolgozik és igyekszik minden nap jobb emberré válni, nem utolsósorban pedig példát mutatni másoknak.

Randira hívták Dobó Katát

Dobó Kata fotója alatt szinte azonnal megtelt a kommentszekció. Rajongói üzenetekkel és dicséretekkel bombázzák a színésznőt.

Dobó Kata az élő példa, hogy igenis léteznek vámpírok! Félelmetes (és egyben arcátlan), hogy kb. 25 éve egy percet sem öregedett

– írta egy kommentelő.

Szép vagy, így szebb mint sminkkel. Jobban látszik a ragyogásod

– üzente egy másik rajongó.

„Nagyon szép vagy, remek színésznő, csodálatos EMBER. Pihenj, lazíts” – érkezett egy másik hozzászólás.

Nem csak Dobó Kata szépségét érték ám dicséretek. Az igazán merész vállalkozók még egy randevúra is meginvitálták a színésznőt: „Randizzunk, így is gyönyörű vagy.”

Nem egyszerű ám a párkeresés. Dobó Kata lánya februárban töltötte be 14. életévét. Az egyedülálló édesanya kamaszgyermekét neveli és teljes figyelemmel fordul hivatása felé, ami merőben megnehezíti a párválasztást.

Én már eljutottam odáig, hogy senki ne mondja azt nekem, hogy nem vagyok elég jó. Van egy belső, emberi-szakmai értékrendszerem, csak annak akarok megfelelni. Hosszú folyamat volt eljutni idáig, de most már kifinomult antennám van arra, hogy felismerjem a mérgező mondatokat, és ne engedjem be őket. Magamat választottam. Például amikor kiléptem nem működő párkapcsolatokból. Voltak csodálatos kapcsolódásaim, de olyanok is, akiket a fel nem dolgozott gyerekkori mintázatok miatt engedtem csak be az életembe

– nyilatkozta korábban Dobó Kata színésznő.