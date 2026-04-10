Elárulta Catherine O'Hara testvére: halála előtt és után is találkozott a színésznővel

Catherine O'Hara idén januárban vesztette életét. A tragikus hír megrázta a világot, mivel a színésznő hónapokon keresztül eltitkolta súlyos betegségét. Testvére, Michael őszintén beszélt arról, hogy milyen tragikus események előzték meg a Reszkessetek, betörők! című mozi első két részéből is ismert, Kevin édesanyját megformáló színésznő halálát, és azt is elárulta, hogy spirituálisan is elbúcsúztak egymástól.

Catherine O'Hara 71 éves korában vesztette életét (Fotó: Frank Ockenfels / Getty Images)

Megszólalt a gyászoló testvér: ez történt Catherine O'Hara tragikus halála előtt és utána

Michael O'Hara nemrég a Dream of Our Loverd Ones című podcast műsor vendége volt, ahol őszintén megosztotta a színésznő halála előtti eseményeket.

„Az utolsó hetekben már nem sokat beszéltünk. Nem igazán akarta már felvenni a telefont. Ráadásul messze lakott tőlem Los Angelesben. Nagyon váratlanul ért minket az elvesztése. Pár nappal előtte furcsa módon találkoztunk az álmaimban. Az álmomban éppen egy házfelújítással foglalkozott, én pedig odamentem hozzá és megöleltem. Utólag raktam össze, hogy ez egyfajta búcsú volt” – árulta el a híres színésznő testvére.

„Azóta megint vele álmodtam a halála után. Ekkor már kész volt a ház, fel volt újítva, és már a kanapék és a bútorok kiválasztásával foglalatoskodott. Azt mondta nekem: «Bármikor itt alhatsz, Michael! Bármikor átjöhetsz, ha van kedved!» Annyira boldog és elfoglalt volt abban a másik világban. Gyönyörű volt” – tette hozzá Michael O'Hara.

Catherine O'Hara január 30-án vesztette életét, azonban hagyatéka örökre velünk marad. A színészvilág sem feledkezett meg a csodálatos színésznőről: a tragédia után egy hónappal a 2026-os Actor-díjátadón vígjátéksorozatok kategóriában elnyerte a legjobb színésznek járó díjat – számolt be róla a Life.hu internetes portál.