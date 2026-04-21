Megszületett Burai Krisztián lánya: különleges nevet kapott

Mindent elsöprő boldogság költözött a Burai család mindennapjaiba, ugyanis a népszerű énekes-producer, Burai Krisztián újra édesapa lett. Bár a sztárvilágban sokan szeretik a nagy csinnadrattát, Krisztiánék az elmúlt időszakot inkább csendben, a külvilágtól elzárva töltötték, hogy minden figyelmüket az új jövevénynek szentelhessék. A rajongók tűkön ülve várták az első híreket, és most végre eljött a pillanat: az előadó kendőzetlen őszinteséggel vallott az apaságról, a kialvatlan éjszakákról és arról a mély belső változásról, amin az utóbbi hetekben keresztülment.

Burai Krisztián kislánya a Zoya nevet kapta a születől (Fotó: Ripost)

Burai Krisztián családja újabb csöppséggel bővült

A büszke édesapa elárulta, hogy a kislány már három hete bearanyozza a napjaikat, és egy különleges, dallamos nevet választottak neki. A beszélgetés során Krisztián nem szépítette a helyzetet, őszintén beszélt a szülői lét kőkemény kihívásairól is:

A Zoya nevet kapta. Megmondom őszintén, mostanában nem nagyon alszunk, mert nagyon aranyos ugyan, de elég sírós baba. Nekem most nagyon helyt kell állnom minden téren, úgyhogy egyáltalán nem fér bele semmi bohóckodás, komolyan kell venni a dolgokat. De hát eddig hála Istennek megy a dolog. Kicsit fáradtak vagyunk, mert a pici éjszakái nehezek, de egyébként minden szuper nálunk, ennél egyenesebben nem is állhatnának a dolgaink

– árulta el a büszke apuka.

„ Elképesztően gondoskodó a bátyja, egyáltalán semmi féltékenység nincs benne"

Krisztián elmesélte, hogy bár a baba néha próbára teszi a türelmüket, minden egyes pillanatot megér a fáradtság, hiszen a kislány érkezése teljesen új alapokra helyezte az életüket. Az egyik legnagyobb kérdés minden bővülő családban, hogyan fogadja az idősebb testvér az új jövevényt. Burai Krisztián fia azonban minden várakozást felülmúlt, és valóságos védelmezőként tekint a húgára:

Figyelj, ilyet én még nem láttam az életemben! Olyan elképesztően gondoskodó a bátyja, hogy egyáltalán semmi féltékenység nincs benne. A fiam alapból is egy nagyon különleges gyerek. Látom rajta, hogy később is meg fogja védeni a húgát, ha én épp nem leszek ott. Bár ő egy jámbor lelkű srác, de azért látom, hogy ügyes, már most ott van a kicsi mellett

– mesélte a népszerű zenész.