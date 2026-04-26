„Nem is tudtam, hogy ilyen ügyes ez a fiú!” – Burai Krisztián őszintén elmondta, mit gondol Mollywoodról

Burai Krisztián életében jelenleg a kettősség dominál: miközben otthon a legédesebb apai teendők kötik le, a stúdióban kőkemény zenék születnek. Nemrégiben született meg második gyermeke, a tündéri Zoya, ami bár hatalmas boldogság, nem kevés álmatlan éjszakával jár a család számára. A fáradtság ellenére azonban az élet és a munka nem állt meg, sőt, Krisztián egy olyan gigantikus kollaborációval tér vissza, amely az idei nyár egyik legmeghatározóbb zenei robbanásának ígérkezik. A produkció különlegessége az a váratlan összhang, amely a rutinos előadók és az új generáció egyik legizgalmasabb arca között alakult ki.

Burai Krisztián Mollywoodal dolgozik együtt, ez egy olyan kollab, amire talán senki sem számított

Népszerű nevekkel működik közre: Burai Krisztián slágerével biztosan tele lesz minden szórakozóhely

A készülő, „Bad Boys” című dalon Krisztián olyan nevekkel dolgozik együtt, mint Mario, Kretz és Goore, de a legnagyobb meglepetést számára is a hazai szcéna új sztárja, Mollywood okozta.

Figyelj, ő tényleg csupa szív srác! Tudatosan építette fel magát, és igaza van, mert ma már kevés a tehetség, át kell törni a falakat. De be kell vallanom, nem is tudtam, hogy ilyen ügyes ez a fiú, amíg át nem küldte a részét. Csak néztem, hogy hoppá! Azonnal hívtam a többieket, mindenki le volt döbbenve. Iszonyatosan erős lesz

– árulta el Burai. Krisztián azt is megosztotta, hogy Mollywood sokkal mélyebb művész annál, mint amit a felszínen mutat. Ráadásul a közös munka során kiderült: a vagány imázs mögött egy végtelenül lojális és tisztelettudó fiatalember áll.

Nem cenzúrázza magát, „pacekba” mondja a valóságot

A „Bad Boys” szövegvilága kapcsán Krisztián őszintén vallott arról is, miért vállalja be a nyersebb stílust: „Ezek a memoárjaim. A pszichológusom tanácsára inkább megírom és kiadom magamból, mintsem cselekedjek. Ma már teljesen más, családcentrikus életet élek, hazamegyek a koncert után, bármennyi nő is vesz körül. A párom tudja, hogy biztonságban van, nálunk ez tudatos”– mesélte a népszerű zenész.

Fülledt jamaicai hangulat várható

A dal, amely Burai szerint egy fullos jamaicai hangulatot hoz, jövő héten kap videóklipet, és várhatóan két héten belül a közönség is hallhatja. A producer szerint nem kell tartani a kritikáktól a szókimondó stílus miatt sem, hiszen a magyar kultúrának ugyanúgy része a színes káromkodás, mint a féktelen bulizás. A cél egyértelmű: egy olyan slágert adni a közönségnek, ami nélkül nem múlhat el az idei nyár.