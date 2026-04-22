Durva körülmények Ázsia Expressz forgatásán: Ördög Nóra is hálózsákban kénytelen aludni

A kalandreality hetedik évadát extrém körülmények között forgatják. Az Ázsia Expressz stábja ezúttal Bolívia vidékeit fedezi fel, ahol szokatlan kihívásokkal kell szembesülniük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 16:45
Az Ázsia Expressz 2026-os évada még az eddigieknél is rendkívülibb körülményekkel szembesíti a versenyzőket és a stábtagokat egyaránt. Ördög Nóra, mint minden évben, idén is rengeteg kulisszatitkot oszt meg saját közösségi oldalán a forgatásokról, illetve a Nánázsia epizódjaiban saját élményeiről is, így exkluzív betekintést kaphatnak a nézők, hogy milyen helyszíneken járnak.

Az Ázsia Expressz 2026 stábjának és szereplőinek extrém körülmények között kell helytállnia Bolíviában.
Az Ázsia Expressz 2026 stábjának és szereplőinek extrém körülmények között kell helytállnia Bolíviában (Fotó: Nánási Pál)

Ázsia Expressz 2026: Hideg és oxigénhiány nehezíti a mindennapokat

Az első videók már meg is érkeztek Nóri oldalára, ahol szemmel láthatóan – az alapos felkészülés ellenére – hatalmas küzdelem mindannyiuknak, hogy talpon maradjanak 400 méter feletti magasságban és teljes erőbedobással dolgozzanak. Itt ugyanis nemcsak az oxigénhiányt kell megszokniuk, hanem a hűvösebb körülményeket is: orkán erejű széllökéseket és extrém UV sugárzást. Gyakorlatilag az első napokban minden a túlélésről szólt, s bár biztosak lehetünk benne, hogy jól abszolválták a feladatot, azért nem volt egyszerű kihívás. A hideg időjárás ráadásul nemcsak a kinti helyszíneken érte őket utol, de a szálláshelyükön sem volt fűtés: Nóri saját bevallása szerint 7 fok volt a szobában.

Azt hiszem ma lesz az a nap, amikor hálózsákban alszom. Nekem már meleg víz sem jutott, a csapat egy részének még igen, de mire én feljöttem, nekem már nem volt.

– vallotta be töredelmesen. Ördög Nóra korábban a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, az időeltolódás nem szokta megviselni a szervezetét, itt azonban más nehézségekkel is szembe kell nézniük.

Még bunda is van a bőröndömben. Az első szakaszban kifejezetten hűvös időre lehet számítani, meleg ruhákkal is kellett készülni. Az eddigi Ázsia Expresszes bőröndjeim zömmel nyári ruhákkal voltak tele, de itt nulla fok köré is visszaeshet a hőmérséklet. Ahogy haladunk Brazília felé, és jövünk lefelé, egyre melegszik majd az idő, és a vége meg már 35 fok lesz 100 százalékos páratartalom mellett.

Az Ázsia Expressz stábja tehát egy pillanatra sem unatkozik, a világhírű uyuni sósivatagban például a sófelszín tükörként veri vissza a napsugarakat, ezért ezen a vidéken akár 20-30 perc alatt is súlyosan le lehet égni, Ördög Nóri szerint szinte lehetetlen volt megmaradni ott napszemüveg nélkül.

A bonyodalmak után némi megnyugvás következhet

Az extrém körülményeket egyébként a stáb autója sem bírta, egy ponton felmondta a szolgálatot, amit aztán sikerült orvosolniuk. A sósivatagi kalandok és három óra autókázás után közel kétezer méterrel lejjebb ereszkedtek, amit már nagyon vártak.

Kiszálltunk a kocsiból és sokkal melegebb van, annyira jó érzés, el sem hiszem

– áradozott Nóri, aki egyébként többször is jelezte: a sósivatag bakancslistás hely volt számára, így a nehézségek ellenére vélhetően óriási élmény volt mindenkinek. Míg a korábbi évadokban kígyók, gekkók, pókok, majmok, tűzvész és hőség okoztak gondot, Dél-Amerika egészen más meglepetéseket tartogat az Ázsia Expressz 2026 szereplők számára. Nos az biztos, hogy kalandból ezúttal sem lesz hiány, alig várjuk a további beszámolókat!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu