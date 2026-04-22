Durva körülmények Ázsia Expressz forgatásán: Ördög Nóra is hálózsákban kénytelen aludni

Az Ázsia Expressz 2026-os évada még az eddigieknél is rendkívülibb körülményekkel szembesíti a versenyzőket és a stábtagokat egyaránt. Ördög Nóra, mint minden évben, idén is rengeteg kulisszatitkot oszt meg saját közösségi oldalán a forgatásokról, illetve a Nánázsia epizódjaiban saját élményeiről is, így exkluzív betekintést kaphatnak a nézők, hogy milyen helyszíneken járnak.

Az Ázsia Expressz 2026 stábjának és szereplőinek extrém körülmények között kell helytállnia Bolíviában (Fotó: Nánási Pál)

Ázsia Expressz 2026: Hideg és oxigénhiány nehezíti a mindennapokat

Az első videók már meg is érkeztek Nóri oldalára, ahol szemmel láthatóan – az alapos felkészülés ellenére – hatalmas küzdelem mindannyiuknak, hogy talpon maradjanak 400 méter feletti magasságban és teljes erőbedobással dolgozzanak. Itt ugyanis nemcsak az oxigénhiányt kell megszokniuk, hanem a hűvösebb körülményeket is: orkán erejű széllökéseket és extrém UV sugárzást. Gyakorlatilag az első napokban minden a túlélésről szólt, s bár biztosak lehetünk benne, hogy jól abszolválták a feladatot, azért nem volt egyszerű kihívás. A hideg időjárás ráadásul nemcsak a kinti helyszíneken érte őket utol, de a szálláshelyükön sem volt fűtés: Nóri saját bevallása szerint 7 fok volt a szobában.

Azt hiszem ma lesz az a nap, amikor hálózsákban alszom. Nekem már meleg víz sem jutott, a csapat egy részének még igen, de mire én feljöttem, nekem már nem volt.

– vallotta be töredelmesen. Ördög Nóra korábban a Borsnak adott interjújában úgy nyilatkozott, az időeltolódás nem szokta megviselni a szervezetét, itt azonban más nehézségekkel is szembe kell nézniük.

Még bunda is van a bőröndömben. Az első szakaszban kifejezetten hűvös időre lehet számítani, meleg ruhákkal is kellett készülni. Az eddigi Ázsia Expresszes bőröndjeim zömmel nyári ruhákkal voltak tele, de itt nulla fok köré is visszaeshet a hőmérséklet. Ahogy haladunk Brazília felé, és jövünk lefelé, egyre melegszik majd az idő, és a vége meg már 35 fok lesz 100 százalékos páratartalom mellett.

Az Ázsia Expressz stábja tehát egy pillanatra sem unatkozik, a világhírű uyuni sósivatagban például a sófelszín tükörként veri vissza a napsugarakat, ezért ezen a vidéken akár 20-30 perc alatt is súlyosan le lehet égni, Ördög Nóri szerint szinte lehetetlen volt megmaradni ott napszemüveg nélkül.