Vérpezsdítő látvány: Zimány Linda közelről mutatta meg formás lábait

Zimány Linda minden kétséget kizárva hazánk egyik legnépszerűbb híressége. Pontosan tudja, hogyan kell lenyűgözni a követőit, ezért számos képet oszt meg a közösségi média oldalán, amelyek minden alkalommal lázba hozzák a rajongókat. Legutóbbi posztjában azonban mérföldkőhöz ért a népszerű modell, ugyanis 40.születésnapja alkalmából tett közzé képeket az Instagramon.

Zimány Linda ragyog legújabb képein Fotó: Végh István

Zimány Linda születésnapi fotója elkápráztatta a követőket. A profi képeken a modell egy fekete testhezálló estélyiben pózol, aminek hatalmas uszálya alig fért bele a képbe. A fotókon aranylufik ölelik körbe, miközben különböző érzelmeket is láthatunk az arcán. Hosszú szőke haját felfogta, ami tökéletesen keretezte és kihangsúlyozta az arcvonásait.

A köszöntések sem maradtak el, és a bejegyzés kommentszekciójában pillanatokon belül megjelentek a rajongók jó kívánságai, és természetesen Zimány Linda szépségét is dicsérték.

Zimány Linda láthatóan remekül érzi magát a bőrében, csak úgy ragyog az elkészült fotókon.