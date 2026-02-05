Ebbe mindenki belepirul: közelről mutatta meg hatalmas mellét Zimány Linda
A gyönyörű modell még a hidegben is forróságot teremt. Zimány Linda fotójától egy gleccser is megolvadna.
A szépséges modell, Zimány Linda is azon emberek közé tartozik, akik inkább a melegebb éghajlatok szerelmesei. Legutóbbi fényképével áhítottan vágyakozik a nap összes sugara után, amelyből ezen téli időszakban oly kevés jut.
Zimány Linda úgy ragyog, akár a nap
Zimány Linda is annyira várja már a nyarat és a napsütést, akár egy tinédzser, aki a nyári szünet után sóhajtozik. Mitagadás nem nagyon lehet ezen csodálkozni, hiszen a modell friss fotója is egy meleg, napsütötte napon készült.
Még ha hideg is van, visszakaphatnám végre a St. Moritz-i napot?
– áhítozik a svájci napsütés után a csinos Zimány Linda, aki egy szál melltartóban támaszkodik a képen.
A modell elragadó fotóját ide kattintva lehet megtekinteni.
