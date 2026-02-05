RETRO RÁDIÓ

Ebbe mindenki belepirul: közelről mutatta meg hatalmas mellét Zimány Linda

A gyönyörű modell még a hidegben is forróságot teremt. Zimány Linda fotójától egy gleccser is megolvadna.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 15:30
Zimány Linda napsütés gyönyörű fotó

A szépséges modell, Zimány Linda is azon emberek közé tartozik, akik inkább a melegebb éghajlatok szerelmesei. Legutóbbi fényképével áhítottan vágyakozik a nap összes sugara után, amelyből ezen téli időszakban oly kevés jut.

Zimány Linda
Zimány Linda a téli hidegben is ragyog Fotó: Markovics Gábor

Zimány Linda úgy ragyog, akár a nap

Zimány Linda is annyira várja már a nyarat és a napsütést, akár egy tinédzser, aki a nyári szünet után sóhajtozik. Mitagadás nem nagyon lehet ezen csodálkozni, hiszen a modell friss fotója is egy meleg, napsütötte napon készült.

Még ha hideg is van, visszakaphatnám végre a St. Moritz-i napot?

– áhítozik a svájci napsütés után a csinos Zimány Linda, aki egy szál melltartóban támaszkodik a képen.

A modell elragadó fotóját ide kattintva lehet megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu