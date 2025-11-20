Ettől felforr a véred: hatalmasat terpesztett Zimány Linda

Zimány Lindáról köztudott, hogy fontos számára a sport és a testmozgás. Legutóbb edzés közben mutatta meg hibátlan alakját.

Zimány Linda pilatesezés közben terpesztett egyet – Fotó: Végh István

Zimány Linda hatalmasat terpesztett

A csinos modell megint egy testmozgással kapcsolatos tartalmat osztott meg a közösségi oldalán. Zimány Linda egy olyan videót tett közzé, amelyen az látható, amint pilatesezik, eközben pedig hatalmasat terpeszt.

A farizmaim őrülten fájnak...

– olvasható a modell posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.