Ettől felforr a véred: hatalmasat terpesztett Zimány Linda

A közösségi oldalán mutatta meg a videót a csinos modell.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
szexi Zimány Linda terpesztés pilates

Zimány Lindáról köztudott, hogy fontos számára a sport és a testmozgás. Legutóbb edzés közben mutatta meg hibátlan alakját.

Zimány Linda pilatesezés közben terpesztett egyet – Fotó: Végh István

Zimány Linda hatalmasat terpesztett

A csinos modell megint egy testmozgással kapcsolatos tartalmat osztott meg a közösségi oldalán. Zimány Linda egy olyan videót tett közzé, amelyen az látható, amint pilatesezik, eközben pedig hatalmasat terpeszt.

A farizmaim őrülten fájnak...

– olvasható a modell posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

