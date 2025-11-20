Ettől felforr a véred: hatalmasat terpesztett Zimány Linda
A közösségi oldalán mutatta meg a videót a csinos modell.
Zimány Lindáról köztudott, hogy fontos számára a sport és a testmozgás. Legutóbb edzés közben mutatta meg hibátlan alakját.
Zimány Linda hatalmasat terpesztett
A csinos modell megint egy testmozgással kapcsolatos tartalmat osztott meg a közösségi oldalán. Zimány Linda egy olyan videót tett közzé, amelyen az látható, amint pilatesezik, eközben pedig hatalmasat terpeszt.
A farizmaim őrülten fájnak...
– olvasható a modell posztjában, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
