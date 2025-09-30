Micsoda test! Edzés közben villantott Zimány Linda

Zimány Linda ismét reflektorfénybe került, ezúttal egy szexi edzőtermi fotó miatt. A jogász végzettségű modell Instagram-oldalán osztotta meg a MyTime Stúdióban készült képét, amelyen sportos szerelésben pózol a tükör előtt.

Zimány Linda edzés közben is lenyűgöző.

Fotó: Végh István

A kommentmező azonnal megtelt rajongói üzenetekkel: sokan a szépségét dicsérték, mások pedig azt írták, hogy Linda még edzés közben is kifogástalan formában van.

Az aki szép, az edzés közben is szép.

Zimány Linda fenyegetést kapott

Ahogy korábban írtunk róla, Zimány Linda nemrég egészen más okból került a címlapokra: őt és édesanyját is halálosan megfenyegette egy 28 éves férfi, aki azzal riogatta, hogy megfojtja őket. A férfi más magyar hírességeket is célba vett, és a Belügyminisztériumtól követelt pénzt, miközben terrorcselekményekkel is fenyegetőzött. A hatóságok végül Belgiumban fogták el a támadót, akit már bíróság elé is állítottak. Az eset nagy port kavart, ám Linda mindvégig erőt sugárzott, és nem engedte, hogy a félelem eluralkodjon az életén.

Most azonban a modell sokkal vidámabb oldalát mutatta meg: sportos és egészséges életmódjával inspirálja követőit, miközben bátran vállalja nőies oldalát is. Posztja egyszerre tükröz kitartást, céltudatosságot és természetes szépséget.

A rajongók nem győzik dicsérni Lindát, aki bebizonyította: a nehézségek ellenére is megmaradt ugyanannak az erős és stílusos nőnek, akit a közönség régóta ismer és szeret.