Nem találunk szavakat: Zimány Linda szexi edzése felforralja a véred - Videó

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Zimány Linda nem keresi a szerelmet és nem gondolja, hogy az a bizonyos biológiai óra már ketyegne a számára. Vagyis úgy érzi, hogy pontosan ott tart az életében, ahol tartania kell. Építi saját vállalkozását és közben jogászként is dolgozik. Mindezek mellett pedig az egészséges életmódra és az edzésre is odafigyel.

Legutóbb egy szexi fekete estélyi ruhában mutatta meg álomszép alakját. Most pedig azt mutatta meg, hogyan is készül a tökéletes teste. Dr. Zimány Linda ugyanis piláteszezni volt, amiről nem volt rest egy videós bejegyzést is készíteni. A testhez simuló edzőruhában, kézen állva olyan mozdulatokat tett, hogy csak ámulunk az állóképességén. Még egy olyan terpeszt is megcsinált, ami másnak a talajon is igen komoly kihívást jelentett volna, nehogy fejjel lefelé.

Zimány Linde szexi edzős videóját ide kattintva tekintheted meg.