Újabb álmát váltotta valóra Zimány Linda és jogi diplomája után újabb végzettséget szerzett, egészségügyi szakjogász lett. A 39 éves modell rengeteget tanult a szakosító szakvizsgájára, miután mostani tanulmánya egy második szintje volt jogi tanulmányainak. A záróvizsgát megelőző három héten át napi 14 órát memorizált minden tananyagot, azonban ennek meg lett a gyümölcse, így január 20-án immáron második diplomaosztójára készül.

Egészségügyi szakjogász lett Zimány Linda. Fotó: Végh István

Linda a Mokka vendégként kiemelte, mindig is érdekelte a gyógyszeripar, így egészségügyi szakjogász végzettsége megfelelő szakosítás lesz ahhoz, hogy az egészségügyi rendszert átlássa Magyarországon. Ebbe beleértve a biztosítási rendszert, az ehhez kapcsolódó jogszabályokat és szabályozásokat.

Egy elég bonyolult és állandóan változó jogi szabályozási területről beszélünk, aminek rengeteg izgalmas oldala van

- emelte ki a 39 éves szépség, aki két éven át járt újra egyetemre.

Ezért lett egészségügyi szakjogász Zimány Linda

Mindig van mit fejleszteni az egészségügy területén főleg jogilag, így ez egy rendkívül innovatív terület és ezért izgalmas volt számomra. Meg aki ismer, azt tudja, hogy ez mindig is közel állt hozzám. Érdekeltek a gyógyszerekkel kapcsolatos orvosi dolgok

- árulta el hozzátéve, családjában több egészségügyi szakember is van, unokatesója például altatóorvos.