Jól hallottad: Ördög Nóra beszólását nem hagyta szó nélkül a férje

A Nánási család Közép-Amerikában a „gazdag parton”, azaz Costa Ricán nyaralt. Ördög Nóra és férje, jó szokásához híven sorozatot készített a família utazásáról. A legújabb részben Ördög Nóra beszólása mindent visz, nem csoda, hogy ezt a részletet ragadták ki és osztották meg az Instagram-oldalukon.

Ördög Nóra beszólására azonnal reagált a férje, Nánási Pál

Az egyik jelenetben a fotóművész Nánási Pál a léggyökér növekedésének működésére csodálkozik rá. „Így megy előre a léggyökér? És ez a vége? Nézd, milyen okos! Ilyen kis tölcséreket csinál, hogy megálljon benne a víz, és úgy nő” – mutat Nánási Pál a léggyökér alján lévő részre. Mire Ördög Nóra csak annyit mond:

Van remény akkor...

Majd beszédes arcot vágva teszi egyértelművé a kétértelmű szavait. A műsorvezető férje nevetve reagál a beszólásra: „Van. Köszönöm szépen. Ú, de jó!”

Ördög Nóra egyből visszavonulót fújt

„Természetesen nem rád gondoltam” – próbálja menteni a helyzetet Ördög Nóra, de már késő. Mivel a sztárpár gyerekei nem értik, miről van szó, ezért a családfő úgy dönt, elég nagyok már hozzá, hogy elmagyarázza nekik, miről is van szó.

Igaz, Nánási Pál magyarázata már csak a a YouTube-on elérhető teljes részben kapott helyet. Íme: