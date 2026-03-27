Lengyel Johanna: „Nagy csalódásomra azt mondták, hogy várnak jövő héten”

Lengyel Johanna, amihez ér, az arannyá változik. Már a Megasztár 8. évada megnyerése előtt elkezdődött zenei karrierje, de az országos ismertséget a TV2 tehetségkutatója hozta meg számára. Jelenleg A Nagy Duettben teljesít jól hétről hétre.

Lengyel Johanna a kezdetekről és tervéről beszélt (Fotó: Máté Krisztián)

„Meg voltam győződve arról, hogy nem tudok énekelni”

„Eléggé véletlenül talált rám a zene szeretete. Az iskolában volt egy Ki mit tud?, és egy barátnőm nevezni akart, de azt mondta, nem szeretne egyedül menni, rávett, hogy kísérjem el a meghallgatásra. Ott berántott az egészbe, és mintha a sors belökött volna egy ajtón. Én nem voltam egy spontán gyerek, de valamiért belementem ebbe. Úgy voltam vele, hogy egyszer elmegyek, aztán azt mondják, hogy borzalmasan énekelek és hagyjam ezt az egészet…” − idézte fel Lengyel Johanna az M2 Petőfi TV műsorában.

Nagy csalódásomra azt mondták, hogy ez szuper jó, várnak jövő héten.

„Kicsit meg is ijedtem, mert meg voltam győződve arról, hogy nem tudok énekelni. Nagyon izgultam, hogy az összes osztálytársam előtt kell énekelni, tök ciki. De aztán két sor után rögtön jól éreztem magam, rájöttem, hogy így ki tudom fejezni magam. Nemcsak mások látnak, hanem én is megláttam magamat…”

Ezután minden zenés iskolai darabban, kórusban részt vett, táncolni, sportolni járt. Az iskola elvégzése után hobbiból vokálozni kezdett és egyre több énekesi lehetőség adódott, majd egyszer csak arra ébredt, hogy teljes állású énekesnő.

Régésznek állt volna Lengyel Johanna

Pedig voltak más tervei is A Nagy Duett énekesének. A nemrég egyedülállóságáról beszélő Johanna elárulta: élsportoló volt és régésznek is szívesen ment volt.

„Ilyen szempontból nagyon türelmes vagyok. Úgy voltam vele, hogy ha valamelyik nem jön össze, akkor próbálkozok másik irányba. Nem aggódok ilyen értelemben a jövőm miatt” – tette hozzá az énekesnő, akinek a jelek szerint nincs szüksége másodállásra, hiszen zenei karrierje felpörgött. Lengyel Johanna új dalát, a Rise-ot Fonogram-díjra is jelölték.

„Vicces, mert minden évben kaptam e-mailt a jelöltekről, néha megnéztem, de úgy voltam mindig vele, hogy majd arra leszek kíváncsi, hogy ki nyert végül. Idén is jött ez az e-mail, meg sem nyitottam, de aztán jöttek az üzenetek, hogy: gratulálnak. Én meg csodálkoztam, hogy: mihez?!” – nevetett.