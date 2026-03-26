Fájdalmas veszteség érte Király Viktor feleségét

Drámai fordulatot vett Király Viktor és Anita tengerparti nyaralása. Király Viktor felesége, akit százezrek követnek divat- és életmódtanácsaiért, az Instagram-oldalán számolt be egy bosszantó és a pénztárcáját sem kímélő esetről. Egyetlen óvatlan pillanat, és máris megtörtént a baj. Odalett az egyik kedvenc, és nem mellesleg méregdrága Dolce and Gabbana luxusnapszemüvege. A családanya fájdalmas búcsút kényszerült venni imádott kiegészítőjétől.

Király-Virág Anita férjével, Király Viktorral és gyermekükkel utaztak el Dominikára (Fotó: Mediaworks archív)

Nem hétköznapi darabot vesztett el Király Viktor felesége

„A napszemcsimet pedig elvitte tegnap a hullám” – írta a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében Anita, aki nem rejtette véka alá azt sem, mennyire dühös és elkeseredett a történetek miatt. Ez a váratlan veszteség nem csupán anyagi jellegű, érzelmi értéke is volt. Talán ezért is fájdalmasabb a búcsú. Ez a stílusos, nagy keretes, fekete Dolce and Gabbana napszemüveg, melynek szárán jól kivehető az ikonikus arany színű DG logó, nem egy hétköznapi darab. Aki ismeri az üzletasszony stílusát, tudja, hogy szereti a minőségi, márkás kiegészítőket, és ez a szemüveg tökéletesen illett hozzá.

Az ára 100 ezer forint

Utánanéztünk, a márka hasonló modelljeinek ára jellemzően 100 ezer forint körüli összegnél kezdődik, de határ a csillagos ég. Ez a darab kétségkívül az egyik kedvence lehetett, amit nagy becsben is tartott.

Király Viktor kedvese megpróbálta némi öniróniával kezelni a helyzetet, hiszen ilyen apróbb tengerparti balesetek bárkivel megtörténhetnek. De a jövőben biztosan kétszer is meggondolja, milyen kiegészítőket visel, ha a hullámok közelébe merészkedik.

Dominikán nyaralnak

A Király család megunta az itthoni bolondos időjárást, repülőre ültek és Dominikáig meg sem álltak. A képeik alapján csodás napokat töltenek a Karib-térségben. Sokat fürdenek a tengerben, finomakat esznek és még egy extrém quados túrán is részt vettek.

„A nyaralás nem csak egy utazás. Emlékek, amiket együtt gyűjtünk. Nevetések a vízben, homokos lábak, fagyis száj, esti séták kézenfogva” – írta egyik posztjában Király-Virág Anita.