Béres Alexandra szívszorító vallomása a harmadik gyerekről: ezért mondott le a családbővítésről
A kortalan szépségű fitneszedző két gyönyörű kamasz lány édesanyja. Béres Alexandra a Ridikül podcastjében elárulta, minden vágya az volt, hogy szülessen egy harmadik babája is, de az élet másképp alakította a dolgokat.
Béres Alexandra fitneszedző a szakmai sikerei mellett anyaként és nőként is ki tudott teljesedni, és megtalálta az egyensúlyt a hivatás és a család között. Egyetlen dolog hiányzott sokáig az életéből: egy harmadik gyerek. A gyönyörű sportolót egy ponton válaszút elé állította az élet és akkor úgy látta a legjobbnak, ha lemond a további gyermekvállalásról.
- Béres Alexandra rengeteg nővel dolgozik együtt, igyekszik számukra mindig jó példával elöl járni
- Az életmód-tanácsadó két gyönyörű kamasz lány édesanyja, Panna 16, Flóra pedig 12 éves
- A fitneszedző mindkét gyermeke lombikprogram segítségével született
- Béres Alexandra nagyon szeretett volna még egy babát, de a férjével együtt úgy látták jobbnak, ha nem vállalnak több gyermeket
Béres Alexandra és férje Barna Krisztián immár több, mint három évtizede él boldog házasságban. A pár számára nem volt egyszerű a gyermekvállalás, ugyanis mindkét gyermekük lombikprogram segítségével született. A kisebbik gyermekük megszületése nagy változást hozott a házaspár és a család életébe, ugyanis a kislány nagyon ragaszkodó volt és erősen igényelte az édesanyja teljes figyelmét.
A második kislányom, Flóra érkezése nagyon megváltoztatta a családunk addigi dinamikáját, mert ő teljes egészében akart engem. Nagyon erős személyisége volt, így könnyen elérte nálam azt, hogy csak rá figyeljek. A nagyobbik lányom, Panna ebben az időszakban nagyon sok időt töltött az édesapjával és akkor ők nagyon közel kerültek egymáshoz, ami jó, viszont tagadhatatlan, hogy a kisebb lányom teljesen kiragadott engem a családi egységből
– emlékezett vissza mosolyogva a fitneszedző.
A kisebbik lánya minden figyelmét és energiáját lekötötte
Béres Alexandra párja és nagyobbik lánya úgy érezte, hogy nem kap annyi figyelmet a fitneszedzőtől, mint amennyit szeretne.
A férjem és az elsőszülött kislányom úgy érezték, hogy nem kapnak belőlem annyit, mint amennyit addig megszoktak. A második gyermekem megszületése előtt tudtam kellő mennyiségű időt tölteni a lányommal és a férjemmel is kettesben, amit a pici baba mellett már nem tudtam megadni nekik
– mesélte a kétgyermekes édesanya.
Ahogy a kisebbik gyermekük egyre cseperedett és elérte a kétéves kort, ez a nehezebb időszak is lecsendesedett és a család újra egységbe került.
„Ahogy a kislányom, Flóra elérte a másfél-két éves kort, egyre szorosabb kötődés alakult ki közötte és az édesapa, illetve a nagy tesója között és akkor már újra teljes egészében egy nagy családdá váltunk, innentől kezdve már egy nagyon erős négyes egységet alkottunk” – osztotta meg az édesanya.
Béres Alexandra szeretett volna egy harmadik gyermeket
Béres Alexandra ekkor úgy érezte, hogy szeretne még egy babát, mert mindig is nagy családot szeretett volna, ám amikor előállt ezzel az ötlettel, a család nem volt annyira lelkes, mint ő.
Amikor elmondtam a családnak, hogy szeretnék még egy babát, akkor a férjem és a kislányom nem voltak valami lelkesek. Attól tartottak, hogy ha a második baba ennyire nagy figyelmet igényelt tőlem, akkor három gyerek mellett már nem fog elég időm maradni mindannyiukra. Szó szerint megvétózták az ötletet!
– emlékezett a fitneszedző.
Béres Alexandra akkor belátta, hogy igaza van a családnak és lemondott a további gyermekvállalásról. Ma már úgy érzi, hogy akkor nem is dönthettek volna jobban, hiszen a gyerekeik már gyönyörű kamaszlányokká cseperedtek, de a családi egységet ez az egyébként kihívásokkal teli időszak sem bontotta meg. A négyes családi egység töretlen és reméli, hogy ez örökre így marad.
