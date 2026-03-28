Béres Alexandra szívszorító vallomása a harmadik gyerekről: ezért mondott le a családbővítésről

Béres Alexandra fitneszedző a szakmai sikerei mellett anyaként és nőként is ki tudott teljesedni, és megtalálta az egyensúlyt a hivatás és a család között. Egyetlen dolog hiányzott sokáig az életéből: egy harmadik gyerek. A gyönyörű sportolót egy ponton válaszút elé állította az élet és akkor úgy látta a legjobbnak, ha lemond a további gyermekvállalásról.

Béres Alexandra és férje Barna Krisztián immár több, mint három évtizede él boldog házasságban. A pár számára nem volt egyszerű a gyermekvállalás, ugyanis mindkét gyermekük lombikprogram segítségével született. A kisebbik gyermekük megszületése nagy változást hozott a házaspár és a család életébe, ugyanis a kislány nagyon ragaszkodó volt és erősen igényelte az édesanyja teljes figyelmét.

A második kislányom, Flóra érkezése nagyon megváltoztatta a családunk addigi dinamikáját, mert ő teljes egészében akart engem. Nagyon erős személyisége volt, így könnyen elérte nálam azt, hogy csak rá figyeljek. A nagyobbik lányom, Panna ebben az időszakban nagyon sok időt töltött az édesapjával és akkor ők nagyon közel kerültek egymáshoz, ami jó, viszont tagadhatatlan, hogy a kisebb lányom teljesen kiragadott engem a családi egységből

– emlékezett vissza mosolyogva a fitneszedző.

Béres Alexandra férje, Barna Krisztián már több, mint 30 éve a társa (Fotó: MW archívum)

A férjem és az elsőszülött kislányom úgy érezték, hogy nem kapnak belőlem annyit, mint amennyit addig megszoktak. A második gyermekem megszületése előtt tudtam kellő mennyiségű időt tölteni a lányommal és a férjemmel is kettesben, amit a pici baba mellett már nem tudtam megadni nekik

– mesélte a kétgyermekes édesanya.