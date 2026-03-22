„Én most haza is megyek” - Curtis kibukott, otthagyta a próbát

Curtis és Barnai Judit már előadta mindkét produkcióját A Nagy Duett 8. évadának hatodik élő showjában, így nekik már csak izgulás maradt, hogy továbbjutnak-e a műsor végén.

Fotó: Mediaworks

A Nagy Duett: Curtis kibukott, otthagyta a próbát

A páros a Császár Előd - Nem kell másik című számát adta elő második produkcióként, ám mielőtt ezt előadták volna készült velük egy rövid interjú is. Curtisék a produkcióban két ellentétes csapatnak szurkoló embert játszottak el, emiatt pedig már a felkészülés alatt is kialakultak ellentétek... A rapperről közismert, hogy Újpest-rajongó, de amikor a próba alatt a stúdióba bekerült egy zöld-fehér sál nagyon kibukott. Majd fogta magát és otthagyta a próbát.

Én most haza is megyek

- mondta Curtis, majd fogta magát és kisétált a próbateremből.