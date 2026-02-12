64. születésnapját ünnepli Zoltán Erika: „Körülöttem forog a világ”

Zoltán Erika „Szerelemre születtem” című dala először 1986-ban, a siófoki Interpop Fesztiválon hangzott el, a siker innentől pedig garantált volt a popdíva számára. A táncosként és énekesnőként is országosan ünnepelt sztár vasárnap ünnepli 64. születésnapját, ő azonban örök fiatalként hatalmas bulival készül, melynek témája maga a fiatalság!

Zoltán Erika családjával és barátaival ünnepli születésnapját (Fotó: Zoltán Erika)

Zoltán Erika koncertjein érzi, hogy igazán él

A „Casanova” énekesnője nagy izgalommal tekint a jövőbe, karrierje és magánélete egyaránt szárnyal, a színpadot valódi otthonának tekinti, így nem meglepő, hogy úgy tervezi még jó pár évtizedig együtt fog bulizni rajongóival.

Az évszámok az én esetemben már azért pörögnek, de hála Istennek engem ez továbbra sem érdekel! Abszolút pozitívan tudom felfogni. Annak idején még aggódtam, amikor harminc éves lettem, de rájöttem, hogy ez mit sem számít, úgy gondolom az életkor valóban csak egy szám. Kizárólag az a fontos, hogy mekkora tűz van bennünk

– mesélte a popikon.

Zoltán Erika születésnapját minden évben méltó módon ünnepli meg, ugyanis ez az egyik kedvenc napja az évben.

„Én valóban szeretem a születésnapomat, mert azon a napon tényleg nagyon központi szerepet kapok. Úgy érzem ilyenkor körülöttem forog a világ, de abban az értelemben, ahogy valóban kell. Tehát azt tehetem, amit a legjobban szeretek a világon, uralhatom a színpadot, énekelhetem a dalaimat, és a közönség velem együtt énekel.”

Zoltán Erika tánckara fogja elkísérni őt születésnapi fellépésére (Fotó: Zoltán Erika)

Örök fiatalság

A diszkókirálynő évek óta hatalmas ünnepséget ad, hogy szerettei, barátai és rajongói vele együtt élhessék át születésnapját. Idén sem lesz ez másképp, hatalmas partira készülnek, ahol sem vendégfellépőkből, sem jókedvből és természetesen Zoltán Erika slágerekből sem lesz hiány.

„Kedves barátom, Várkonyi Attila, vagyis DJ Dominique ötlete alapján ünnepeljük már évek óta ugyanazon a budapesti helyszínen a születésnapi bulimat, ami most február 20-ra fog esni. Mindig a szívén viseli a dolgaimat, ő mondta azt, hogy a 60. születésnapom mellett nem mehetünk el, és akkor megcsináltuk az első ilyen bulit. Ennek most lesz az ötödik úgynevezett kis jubileuma, hiszen azóta mindig úgy ünnepelünk, hogy 60 plusz 1, 60 plusz 2 és most van a 60 plusz 4. Készülünk dalokkal, izgalmas látvánnyal, velem tart a 6 fős tánckarom és vendégelőadókat is meghívtunk, mint például a Shygys vagy Mr. Rick és Miss Bee. Mivel a közönség már visszajáró vendége a bulijaimnak, ezért egy több, mint 100 fős vendéglistát is számlálunk” – mesélte Erika, majd azt is elárulta mi a legnagyobb célja a jövőre nézve.