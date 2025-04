Arca miatt estek neki Zoltán Erikának

Bár Zoltán Erika imádja tartani a kapcsolatot a rajongóival, a közösségi médiát egy meglehetősen furcsa világnak tartja, ahol nem mindig könnyű eligazodni. A 63 éves énekesnő sajnos megtapasztalta már az online világ árnyoldalát is, hiszen nem is olyan régen gátlástalan álhírportálok áldozatává vált. Egy olyan fogyasztószert reklámoztak vele, amit soha életében nem próbált ki, annak ellenére, hogy valóban élete legjobb formájában van.

Zoltán Erika arca sokak szerint hihetetlenül megváltozott (Fotó: YouTube)

Azonban nem csak Zoltán Erika fogyása tűnt fel a netezők többségének, hanem az, hogy arca is sokkal feszesebb és vékonyabb lett, mint az elmúlt években bármikor.

Zoltán Erika szerint riasztó, ami a közösségi oldalakon történik

Bár sokan az énekesnő életmódváltását és pozitív életszemléletét tartják a titok nyitjának, bizony olyan rosszindulatú alakok is garázdálkodnak a virtuális térben, akik szerint Zoltán Erika arca a sok filtertől, szépítő effekttől ennyire kisimult.

„Azt én már megtanultam, hogy mindenkinek megfelelni nem lehet, pedig mi, színpadi emberek, ezt különösen fontosnak tartjuk. Mégis, ha így élnék, már rég elveszítettem volna az életkedvemet, hiszen a netezőknek az is baj, ha valaki jól néz ki, és az is, ha nem. Az mégis megdöbbent, hogy meddig merészkednek névtelenségbe burkolózó emberek. Ha valaki bejön az én oldalamra, az engem ne kritizáljon, ne bántson. A másik, hogy ízlésen kár vitatkozni, nekem sem tetszik minden és mindenki, de nem csinálok belőle ügyet”

– fakadt ki a Metropol megkeresésére Zoltán Erika, aki egy speciális étrendnek köszönheti, hogy újra a régi formájában tündököl a színpadon. Ha már színpad, Erika sokáig ellenállt a Facebook és az Instagram csábításának, hiszen előbbire csak 2013-ban regisztrált, és az Instán is csak 2015 óta aktív.

„Sokáig nyüstöltek, míg végül beadtam a derekam! Azóta is igyekszem énekesnőként jelen lenni a közösségi médiában, a saját felületemet pedig a második otthonomnak tekintem. Érdekes, ott csak és kizárólag kedves és lelkes, jóindulatú követőkkel találkozom, akik közül sokakkal már személyesen is ismerjük egymást. Az is fontos, hogy a saját hivatalos oldalam mögött én állok, én töltök fel tartalmakat és én kezelem az oldalt. Nem is értem egyébként, hogy az emberekbe hogy fér bele ennyi rosszindulat, ennyi harag, ennyi elfojtott indulat. Sokszor már jókat derülök azon, hogy egymással képesek vitatkozni név és arc nélkül”