"Ez már nem áll jól" – aggódnak a rajongók, túl sokat fogyott Zoltán Erika?

Zoltán Erika világ életében jó kondícióban volt, köszönhetően a táncnak. Az énekesnő azonban az elmúlt években – szerinte – sokat felszedett magára, ami annyira zavarta, hogy elhatározta, életmódot vált. Erika a tőle megszokott intenzitással vágott bele a diétába, aminek mostanra szemmel látható eredménye lett: utoljára talán húszévesen lehetett ennyire csinos a híresség. Bár van, akinek még így sem tetszik...

Elképesztő változáson ment keresztül az énekesnő, ugyanakkor van, akit aggaszt Zoltán Erika fogyása (Fotó: Mediaworks archív)

Zoltán Erika új külseje

Az énekesnő a nagy fogyása után érthetően jól érzi magát a bőrében, és szívesen oszt meg magáról friss fotókat a koncertjei előtt, alatt és után is. A rajongó hálásak is azért, hogy folyamatosan szemmel követhetik, hogy merre jár, azonban vannak olyanok is, akik szerint Erika most már túlzásba viszi a fogyást, és az egészségével játszik. A rajongók természetesen hangot is adnak az aggodalmuknak, a legtöbben az énekesnő Instagram-oldalára írják le a véleményüket:

„Nagyon vékony vagy, ez már nem áll jól!”

„Figyúzzááá... most már ne fogyj tovább... Nem lesz jó!” – érkeztek az ilyen és ezekhez hasonló tartalmú kommentek, melyekre az énekesnő egyelőre nem válaszolt. Tény, hogy Zoltán Erika nagyon nagy harcot vívott a túlsúllyal, ami az elmondása szerint a változókornak tudható be.

Ez egy hosszú történet, mint ahogy mögöttem is jó pár év áll. 50 után indult el nálam a klasszikus klimax, ami engem alaposan megrángatott, és majdnem tíz évig tartott. Azalatt bármit kezdtem magammal, bármilyen edzésformát próbáltunk ki, akármit csináltam, minden eredménytelen volt... Aztán végre lecsengett a klimax, és visszakaptam magamat

– mesélte korábban a TV2 Mokkában, Erika.

Ennek fényében pedig érthető, hogy az énekesnő miért nem tud betelni a fitt formájával és miért nem törődik azokkal, akiknek esetleg nem tetszik a régi-új Zoltán Erika.