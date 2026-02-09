Tóth Gabi elmondta a véleményét Curtisről

Lentulai Krisztián vendége volt Tóth Gabi a Hotel Lentulai című műsorban, ahol őszintén és kertelés nélkül beszélt az életéről, a közéletről és azokról az emberekről, akik szerinte valódi példát mutatnak mások számára. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy nem szeretne megfelelési kényszerből beszélni, és fontosnak tartja, hogy kimondja azt is, amit sokan inkább elhallgatnának.

Tóth Gabi a Fidesz kapcsán csak szuperlatívuszokban tudott beszélni (Fotó: YouTube)

Tóth Gabi elárulta, miért rokonszenves számára a Fidesz

Tóth Gabi az adásban nyíltan vállalta jobboldali elköteleződését és felidézte, mennyire tudatos döntés volt számára már fiatalon is az értékválasztás.

Azért vártam, hogy 18 éves legyek, hogy mehessek szavazni a Fideszre. És én onnantól kezdve mindig a Fideszre szavaztam. Én is, a családom is

– árulta el. Úgy fogalmazott, számára a jobboldali gondolkodás lényege egyszerű és egyenes: „Az, ami szimpatikus nekem ebben az oldalban, hogy dolgozz meg azért, amid van.”

Felnéz Szijjártó Péterre

A beszélgetésben több közéleti szereplő neve is előkerült. Szijjártó Péterről elismerően beszélt, míg Orbán Viktort olyan vezetőként jellemezte, aki következetesen kiáll az általa képviselt értékek mellett. Magyar Péterrel kapcsolatban ezzel szemben kritikus hangot ütött meg, amikor csak ennyit mondott: „Bipoláris zavar.”

Tóth Gabi Magyar Péterről kíméletlenül nyilatkozott (Fotó: YouTube)

Curtis is szóba került...

A műsor egyik legerősebb és legérzelmesebb része azonban egyértelműen Curtisről szólt. Tóth Gabi hosszasan és szenvedélyesen beszélt a rapper életútjáról, amelyet követendő példának tart.

Curtis követendő példa. Megjárta a poklot, megvívta a saját csatáit, mégis képes volt tükörbe nézni és visszajönni onnan. Aki elvitatja tőle, hogy dokumentumfilm készüljön erről az útról, az nem tudja, milyen a pokolban lenni. Ennek edukációs jelentősége is van. Elképesztően nagy tehetség, igazi lojális ember, aki tanult a hibáiból...

– fejtette ki. Tóth Gabi szerint tehát Curtis története nemcsak egy személyes küzdelemről szól, hanem sokak számára adhat kapaszkodót, akik hasonló mélységeket éltek meg.

Tóth Gabi Curtisszel számtalanszor dolgozott már együtt, legutóbb a Megasztárban (Fotó: Bors)

Sosem drogozott

A beszélgetés végén Tóth Gabi a droghoz való viszonyáról is nyíltan beszélt, és határozottan kijelentette, hogy soha nem drogozott, még kipróbálni sem próbált ki semmilyen kábítószert. Elmondása szerint emiatt nála nem alakulhatott ki az a bizonyos „közös titok”, amely szerinte sokszor összetartja a zeneipar egyes szereplőit: „Közös titok, nagyon szép megfogalmazás, tehát arra gondolsz, hogy lelki társakká válnak a drog miatt zenekarok, menedzserek, szervezők?” – kérdezett vissza Lentulai Krisztián. „Igen, és támogatom is a másikat, mert nem akarok lebukni” – válaszolta Tóth Gabi, majd hozzátette: egy ilyen veszélyes és illegális tevékenység után szerinte sokan összezárnak.