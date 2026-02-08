RETRO RÁDIÓ

Házaspár terítette a drogot Tarnabodon

A hevesi nyomozók otthonukban csaptak le egy tarnabodi házaspárra. Bűnszövetségben árultak drogot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 18:45
drog házaspár rendőr

A Hevesi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Alosztály munkatársaival tartott kutatást február 3-án délután egy tarnabodi házaspárnál, mivel információt szereztek, hogy 2022 óta drogot terjesztenek a településen.

Bűnszövetségben árultak drogot. Fotó: rendőrség
Bűnszövetségben árultak drogot. Fotó: rendőrség

A rendőrök őrizetbe vették az 54 éves férfit és a 46 éves nőt, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Droggyanús, kristályos anyagot, alufólia paketteket találtak a lakásban, illetve pénzt és mobiltelefonokat is lefoglaltak.

A nyomozó hatóság kezdeményezte letartóztatásukat, melyet a bíróság február 6-án elrendelt. Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indult ellenük eljárás - írja a rendőrség.

