RETRO RÁDIÓ

Gyászol ByeAlex, egyik legkedvesebb társát vesztette el

A közelmúltban szomorú esemény rázta meg a zenész életét. ByeAlex szeretett örökbe fogadott macskája elhunyt, ami újabb nehéz pillanatot hozott az életébe.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 17:15
Módosítva: 2026.02.08. 17:36
Bye Alex drog gyász macska

Az elmúlt hónapokban a zenész életét nem kímélték a fordulatok. ByeAlex drogbotránya után egyre többen kezdtek eltávolodni tőle, legyen szó a rajongókról, barátokról vagy épp a párjáról. Alig pár hónappal a botrány után ByeAlex párja, Benjamina, kilépett az életéből, így a zenész nemcsak a követői szimpátiáját, hanem szerelmi kapcsolatát is elvesztette. A Facebook-oldalán tette közzé, hogy már nem alkotnak egy párt, de továbbra is jó viszonyban maradnak. „Úgyis kiderülne, szóval ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után. Az elmúlt évben egy remek barátsággá változott a kapcsolatunk, de más szempontokból sokszor elmentünk egymás mellett… egy ideje nem vagyunk már együtt” – írta akkor ByeAlex, aki a közös macskáról, Szilvusról is gondoskodik, aki korábban Jamina cicája volt.

ByeAlex nehéz időszakon van túl.
ByeAlex drogbirtoklási ügye még nem zárult le, a rajongók aggódnak, hogy ismét a kábítószerhez nyúl (Fotó: Mediaworks)

ByeAlex macskája elhunyt

A mostani tragédia azonban más távlatot ad az életének: a szeretett, örökbefogadott macskája, egy Pallas-macska, azaz pusztai macska, 16 éves korában hunyt el. ByeAlex mindig hangsúlyozta, hogy korábban nem tervezett állatot tartani, de a rajongók unszolására végül örökbe fogadta Zelenogorskot. Most, hogy elveszítette a cicát, újabb veszteséget kellett feldolgoznia.

ByeAlex Instagram-oldalán búcsúzott el az örökbefogadott macskájától, Zelenogorsktól (Fotó: Instagram)

A gyerekvállalás nem az ő útja

A zenész korábban arról is beszélt, hogy a gyerekvállalás nem az ő útja. Több kapcsolata azért ért véget, mert a gyerek kérdése felmerült, és ByeAlex nem tudta magát elképzelni apaként

Az egyik utóbbi kapcsolatom is ilyen volt, hogy a gyerek volt az egyik kardinális kérdés… valójában nem érzem ezt a dolgot. Szerintem nem vagyok erre alkalmas, sőt teljesen alkalmatlan vagyok

 – nyilatkozta korábban, így most minden figyelme a macskákra koncentrálódik, pontosabban most már csak exbarátnője macskájára.

Az elmúlt hónapok eseményei – a drogbotrány, a párkapcsolati szakítás és a macskavesztés – együttesen hatalmas terhet jelentettek ByeAlex életében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu