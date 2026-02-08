Gyászol ByeAlex, egyik legkedvesebb társát vesztette el

Az elmúlt hónapokban a zenész életét nem kímélték a fordulatok. ByeAlex drogbotránya után egyre többen kezdtek eltávolodni tőle, legyen szó a rajongókról, barátokról vagy épp a párjáról. Alig pár hónappal a botrány után ByeAlex párja, Benjamina, kilépett az életéből, így a zenész nemcsak a követői szimpátiáját, hanem szerelmi kapcsolatát is elvesztette. A Facebook-oldalán tette közzé, hogy már nem alkotnak egy párt, de továbbra is jó viszonyban maradnak. „Úgyis kiderülne, szóval ideje elmondanom: Jaminával már nem alkotunk közös párost, így 4,5 év után. Az elmúlt évben egy remek barátsággá változott a kapcsolatunk, de más szempontokból sokszor elmentünk egymás mellett… egy ideje nem vagyunk már együtt” – írta akkor ByeAlex, aki a közös macskáról, Szilvusról is gondoskodik, aki korábban Jamina cicája volt.

ByeAlex drogbirtoklási ügye még nem zárult le, a rajongók aggódnak, hogy ismét a kábítószerhez nyúl (Fotó: Mediaworks)

ByeAlex macskája elhunyt

A mostani tragédia azonban más távlatot ad az életének: a szeretett, örökbefogadott macskája, egy Pallas-macska, azaz pusztai macska, 16 éves korában hunyt el. ByeAlex mindig hangsúlyozta, hogy korábban nem tervezett állatot tartani, de a rajongók unszolására végül örökbe fogadta Zelenogorskot. Most, hogy elveszítette a cicát, újabb veszteséget kellett feldolgoznia.

ByeAlex Instagram-oldalán búcsúzott el az örökbefogadott macskájától, Zelenogorsktól (Fotó: Instagram)

A gyerekvállalás nem az ő útja

A zenész korábban arról is beszélt, hogy a gyerekvállalás nem az ő útja. Több kapcsolata azért ért véget, mert a gyerek kérdése felmerült, és ByeAlex nem tudta magát elképzelni apaként.

Az egyik utóbbi kapcsolatom is ilyen volt, hogy a gyerek volt az egyik kardinális kérdés… valójában nem érzem ezt a dolgot. Szerintem nem vagyok erre alkalmas, sőt teljesen alkalmatlan vagyok

– nyilatkozta korábban, így most minden figyelme a macskákra koncentrálódik, pontosabban most már csak exbarátnője macskájára.

Az elmúlt hónapok eseményei – a drogbotrány, a párkapcsolati szakítás és a macskavesztés – együttesen hatalmas terhet jelentettek ByeAlex életében.