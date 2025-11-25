Botrány botrány után – durva ügyek rázták meg az év egyik legvitatottabb sztárját

Márta Alex, vagyis ByeAlex hosszú ideje a magyar popszcéna egyik legtöbbet szereplő figurája, aki éppúgy ismert markáns véleményeiről, mint zenéiről. Idén viszont nem a társadalomkritikus posztjai miatt került reflektorfénybe, hanem egy sor egymást érő botrány miatt. A drogvád, a szomszédokkal való konfliktusok és a durva kommentháborúk együtt olyan hullámot indítottak el körülötte, amelyből már nehéz sérülés nélkül kiszállni.

ByeAlex élete nem a csillogásról szól

A balhé akkor indult be igazán, amikor a rendőrök megjelentek a zenész otthonában, és kis mennyiségű kokaint, valamint több, fehér porral szennyezett eszközt foglaltak le. A dokumentumok szerint előkerült egy feltekerve talált bankjegy, apró zacskók és két kis üvegcse is. A zenészt kihallgatták, ő pedig rögtön a közösségi oldalakon reagált, azt állítva, hogy „csak nagyon kevés” anyagról volt szó.

A botrány közepén ByeAlex arról kezdett beszélni, milyen korrektül viselkedtek vele a rendőrök. Ez a kommentár azonban sok rajongónak furcsa volt, hiszen kevesen értették, miért pont ezt tartotta fontosnak kiemelni egy drogos ügy kellős közepén. Közben az RTL is megszólalt: elítélik a kábítószerrel kapcsolatos történeteket, de mivel az énekest nem vették őrizetbe, nem függesztik fel a műsoraiból.

Szomszédokkal is összerúgta a port

A drogvád újra előhúzta a kalapból a korábbi, kevésbé előnyös történeteket is. ByeAlex korábban egy interjúban mesélte el, hogy egyszer annyira zavarta a felette lakó szomszéd állandó zaja, hogy mérgében rárúgta az ajtót. A sztori akkor is nagy hullámokat kavart, most viszont még inkább azt sugallja, hogy az énekes hajlamos hevesen reagálni konfliktushelyzetekben.

Erőteljes véleményezés a közösségi médiában

Az internet népe sem úszta meg a balhékat: több olyan eset is volt, amikor ByeAlex kifejezetten élesen válaszolt egy-egy kommentelőnek. Amikor valaki a kétkezi munkások tiszteletéről beszélt, az énekes egy rendkívül kemény, sokak szerint lekezelő mondattal reagált, amit azonnal felkapott a közönség. A zenész stílusát gyakran nevezik arrogánsnak, és a 2025-ös esetek csak tovább erősítették ezt a képet - írja a Bors.

