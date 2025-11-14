Kattant a bilincs: letartóztatták ByeAlex zenekarának feltételezett dílerét
Friss fejlemények érkeztek az ügy kapcsán.
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt rendelte el két férfi letartóztatását a bíróság Szegeden - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék sajtóirodája pénteken az MTI-t.
A megalapozott gyanú szerint az egyik férfi a társától beszerzett kábítószert zenei fesztiválok alkalmával rendszeresen értékesítette egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak.
A két férfivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, letartóztatásukat a Szegedi Járási Ügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta.
A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően 30 napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzésekkel szemben a védelem fellebbezést jelentett be.
