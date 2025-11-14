RETRO RÁDIÓ

Kattant a bilincs: letartóztatták ByeAlex zenekarának feltételezett dílerét

Friss fejlemények érkeztek az ügy kapcsán.

2025.11.14. 17:10
Létrehozva: 2025.11.14. 17:10
letartóztatás díler bíróság ByeAlex

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt rendelte el két férfi letartóztatását a bíróság Szegeden - tájékoztatta a Szegedi Törvényszék sajtóirodája pénteken az MTI-t.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció!)

A megalapozott gyanú szerint az egyik férfi a társától beszerzett kábítószert zenei fesztiválok alkalmával rendszeresen értékesítette egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak.

A két férfivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, letartóztatásukat a Szegedi Járási Ügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően 30 napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzésekkel szemben a védelem fellebbezést jelentett be.

 

