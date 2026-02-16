Sztárparádé: Íme a szombati évértékelő legjobb pillanatai - Galéria
2026 a győzelem éve lesz. A családoknak, a fiataloknak, a jobboldalnak, Magyarországnak.
Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg a szombati évértékelő legszebb pillanatait.
Április 12-én nincs jobb választás, mint a biztos választás. Csak a Fidesz!
- írta a galériához a miniszterelnök, amelyet ide kattintva nézhetsz meg Te is:
