RETRO RÁDIÓ

Pataky Attila: Gyertek ti is a rend oldalára, ahol rendben van a világ

Az EDDA frontembere is elment Orbán Viktor szombati évértékelőjére. Pataky Attila kifejtette, miért tartotta fontosnak a részvételt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 11:06
pataky attila edda orbán viktor évértékelő

Orbán Viktor szombati évértékelőjét követően Pataky Attila, a magyar rockzene ikonja exkluzív interjút adott a Borsnak. Az EDDA frontembere elmondta, hogy számára a legfontosabb momentumok mindig a családdal, a közösséggel és az alapértékekkel kapcsolatos élményekhez kötődnek. Pataky hangsúlyozta, hogy a mai világban ezek az értékek egyre inkább kiveszőben vannak, de ő a jobboldalon megtalálta azokat a biztos alapokat, amelyekre támaszkodhat, és amelyek szerinte meghatározzák a biztonságos, élhető Magyarországot.

Pataky Attila sokadjára jött el Orbán Viktor évértékelőjére.
Pataky Attila Orbán Viktor évértékelőjére mindig nagy örömmel érkezik (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila jól érzi magát a jobboldalon

Már nagyon régóta így gondolom, hogy itt kell lennem, jó helyen vagyok, a legbiztosabb helyen” – kezdte Pataky. Kiemelte, hogy nemcsak saját családjáért, hanem mindenki gyermeke és unokája jövőjéért is elkötelezett, ahogy azt a kormány is teszi évek óta: 

Két gyönyörű fiam van, 22 éves lányom és egy csodálatos unokám, de mindenki fiaiért, lányaiért voltam itt. A jövőt, az élhető Magyarországot választom továbbra is, azt az országot, ahol lehet szeretni, ahol este hat után is ki lehet menni az utcára sétálni a szerelmeddel, barátaiddal

– tette hozzá.

Pataky Attila nagy megtiszteltetésben részesült.
Pataky Attila Petőfi Életműdíjat kapott a napokban (Fotó: Mediaworks)

Az ország és a saját jövőjét is pozitív fényben látja

Pataky Attila arról is beszélt, hogy számára az év igazi sikereket hozott a zenei pályán: Számomra nagyon rendben volt ez az év, életem egyik legklasszabb nyári turnéját éltem meg. Néhány nappal ezelőtt pedig Petőfi életműdíjat kaptam, ami nagyon megtisztelő volt. Felrobbant a média, a világ minden tájáról hívtak és gratuláltak” – árulta el.

A zenész hozzátette, hogy élete jelen pillanatban teljes és kerek: „Kerek az életem, de úgy látom, itt mindenkivel minden rendben van. Gyertek ti is a rend oldalára, ahol rendben van a világ” – zárta a beszélgetést Pataky Attila.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu