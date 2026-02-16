Pataky Attila: Gyertek ti is a rend oldalára, ahol rendben van a világ

Orbán Viktor szombati évértékelőjét követően Pataky Attila, a magyar rockzene ikonja exkluzív interjút adott a Borsnak. Az EDDA frontembere elmondta, hogy számára a legfontosabb momentumok mindig a családdal, a közösséggel és az alapértékekkel kapcsolatos élményekhez kötődnek. Pataky hangsúlyozta, hogy a mai világban ezek az értékek egyre inkább kiveszőben vannak, de ő a jobboldalon megtalálta azokat a biztos alapokat, amelyekre támaszkodhat, és amelyek szerinte meghatározzák a biztonságos, élhető Magyarországot.

Pataky Attila Orbán Viktor évértékelőjére mindig nagy örömmel érkezik (Fotó: Mediaworks)

Pataky Attila jól érzi magát a jobboldalon

„Már nagyon régóta így gondolom, hogy itt kell lennem, jó helyen vagyok, a legbiztosabb helyen” – kezdte Pataky. Kiemelte, hogy nemcsak saját családjáért, hanem mindenki gyermeke és unokája jövőjéért is elkötelezett, ahogy azt a kormány is teszi évek óta:

Két gyönyörű fiam van, 22 éves lányom és egy csodálatos unokám, de mindenki fiaiért, lányaiért voltam itt. A jövőt, az élhető Magyarországot választom továbbra is, azt az országot, ahol lehet szeretni, ahol este hat után is ki lehet menni az utcára sétálni a szerelmeddel, barátaiddal

– tette hozzá.

Pataky Attila Petőfi Életműdíjat kapott a napokban (Fotó: Mediaworks)

Az ország és a saját jövőjét is pozitív fényben látja

Pataky Attila arról is beszélt, hogy számára az év igazi sikereket hozott a zenei pályán: „Számomra nagyon rendben volt ez az év, életem egyik legklasszabb nyári turnéját éltem meg. Néhány nappal ezelőtt pedig Petőfi életműdíjat kaptam, ami nagyon megtisztelő volt. Felrobbant a média, a világ minden tájáról hívtak és gratuláltak” – árulta el.

A zenész hozzátette, hogy élete jelen pillanatban teljes és kerek: „Kerek az életem, de úgy látom, itt mindenkivel minden rendben van. Gyertek ti is a rend oldalára, ahol rendben van a világ” – zárta a beszélgetést Pataky Attila.