„Szerelem van a levegőben” – Paris Hilton nem vett fel melltartót
Újra megkérték a kezét. Paris ismét igent mondott. Friss és szexi fotók.
Örömteli ez az időszak az amerikai énekesnő és színésznő, Paris Hilton számára. A celeb nemrégiben újította meg fogadalmát férjével, így minden oka meg van arra, hogy a szerelem uralja minden gondolatát.
Újra gyűrűt húztak Paris Hilton ujjára
A népszerű ikon nemrég osztotta meg a világgal, milyen szerencsés, mivel férje, Carter Reum, akivel 2021-ben házasodottak össze, újra megkérte a kezét.
Valentin-napon a Turks & Caicos türkizkék vizében – pár nappal a születésnapom előtt – az örök Valentinom újra megkérte a kezem, és én újra IGEN-t mondtam
– mondta Paris, akinek boldgoságáról korábban beszámoltunk.
A híresség legutóbbi bejegyzése is túlfűtött a szerelemtől, olyannyira, hogy sokat láttató ruhája alá még melltartót sem vett fel. Szexiségét nem csak a dekoltázsa emelte ki, hanem az a csodálatos fekete estélyi is, amely a köldökéig kivágott elől, tökéletesen kiemelve lehengerlő alakját. A mai napig irigylésre méltóan karban tartja magát Paris Hilton, tündöklése és kisugárzása a legfrissebb fotóiról is süt. A celeb mindössze ennyit írt a friss felvételekhez: „Szerelem van a levegőben”.
