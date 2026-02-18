„Ellopott téged tőlünk!” - Paris Hilton ujjára ismét gyűrűt húztak

Paris Hilton amerikai énekesnő, színésznő 2021-ben kötött házasságot Carter Reummal. Ezt a házasságot újították most meg a gyönyörű Turks- és Caicos-szigeteken, ami Kuba mellett található és Nagy-Britanniához tartozik.

Paris Hilton kezét újra megkérték Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Legújabb bejegyzésében Paris Hilton azt írja:

Valentin-napon a Turks & Caicos türkizkék vizében - pár nappal a születésnapom előtt - az örök Valentinom újra megkérte a kezem, és én újra IGEN-t mondtam. De most nem csak férj és feleség vagyunk már, hanem mint anya és apa. Phoenix és London látták azt azt a szerelmet, ami megteremtette őket. Az eskünk megújítása nem csak öt gyönyörű év megünnepléséről szól – hanem arról, hogy megmutassuk a babáinknak, hogy a szeretet növekszik, mélyül és újra újra egymást választja. Öt év elteltével. Örökké. Az örökké nem elég veled, Carter.

Özönlöttek a jó kívánságot a bejegyzés alá. „Ellopott téged tőlünk! Annyira örülök, hogy boldognak látlak!” - írta egy lelkes rajongó kommentben.