RETRO RÁDIÓ

„Ellopott téged tőlünk!” - Paris Hilton ujjára ismét gyűrűt húztak

Megújította házasságát a sztárpár. Paris Hilton mesés képeket osztott meg az esküvőről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 16:00
Paris Hilton szerelem házasság

Paris Hilton amerikai énekesnő, színésznő 2021-ben kötött házasságot Carter Reummal. Ezt a házasságot újították most meg a gyönyörű Turks- és Caicos-szigeteken, ami Kuba mellett található és Nagy-Britanniához tartozik. 

Paris Hilton kezét újra megkérték
Paris Hilton kezét újra megkérték Fotó: Javier Rojas / Northfoto

Legújabb bejegyzésében Paris Hilton azt írja:

Valentin-napon a Turks & Caicos türkizkék vizében - pár nappal a születésnapom előtt - az örök Valentinom újra megkérte a kezem, és én  újra IGEN-t mondtam. De most nem csak férj és feleség vagyunk már, hanem mint anya és apa. Phoenix és London látták azt azt a szerelmet, ami megteremtette őket. Az eskünk megújítása nem csak öt gyönyörű év megünnepléséről szól – hanem arról, hogy megmutassuk a babáinknak, hogy a szeretet növekszik, mélyül és újra újra egymást választja. Öt év elteltével. Örökké. Az örökké nem elég veled, Carter. 

Özönlöttek a jó kívánságot a bejegyzés alá. „Ellopott téged tőlünk! Annyira örülök, hogy boldognak látlak!” - írta egy lelkes rajongó kommentben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu