Elsírta magát A Nagy Ő jégkirálynője: Döbbenetes vallomást tesz

Verőfényes időben indul randizni Stohl András és Antal Gina A Nagy Ő kedd esti adásában. A páros ezúttal egészen szokatlan helyszínen találkozik: András az etyeki állatmenhelyre viszi el Ginát, ahol a természetes közeg, a kutyák és a kötetlen hangulat teljesen új oldalát hozza elő a szőke szépségnek. A nézők számára is meglepő fordulat következik, hiszen az eddig sokak által „jégkirálynőként” emlegetett Gina látványosan ledobja az álarcát.

A Nagy Ő különleges helyre viszi Ginát (Fotó: TV2)

Tökéletes randit választ a Nagy Ő

„El sem tudtam képzelni, hogy valaki végre kitalálja, mire vágyom igazán” – mondja Gina, aki nem titkolja, mennyire közel áll hozzá ez a közeg. A kutyák jelenléte azonnal feloldja, és olyan természetessé válik, amilyennek eddig ritkán láthatták őt a villában. Stohl András közben egyre mélyebbre megy a beszélgetésben:

Azt érzem, hogy ha te odaadod magad valakinek, akkor minden porcikádat odaadod

– jegyzi meg Ginának, aki elárulja, hogy eddig kizárólag hosszú, komoly párkapcsolatai voltak. Majd hozzáteszi: „Az ember az elején nem dobja oda magát teljesen. Ha mindent elmondanék magamról, lehet, hogy kétszázzal mennél az ellenkező irányba.” András megnyugtatja: érzi ezt a határt, és nem is várja el, hogy ország-világ előtt feltárja minden titkát.

Antal Gina először mutatja meg a sebezhető oldalát a műsorban (Fotó: Tv2)

Gina végre önmaga lehetett

A randi során játékot és jutifalatot visznek a menhely kutyusainak, sőt egyet még sétáltatni is elvisznek, ami tovább oldja a hangulatot. Antal Gina láthatóan felszabadul, és maga is meglepődik azon, mennyire jól érzi magát: „Nagyon sokat segített ez a közeg abban, hogy megnyíljak. Nem kellett feszengenem. Az, hogy több kutya egyszerre rám ugrik, halálos boldogság” – mondja mosolyogva.

Vajon mitől sírja el magát?

Stohl András egy ponton pedig meglepő vallomást tesz: „Igazából erre vágytam végig, hogy egy kicsit meglássalak téged. Tudtam, hogy ilyen vagy, biztos voltam benne” – fogalmaz, miközben Gina figyelmesen hallgatja. Hogy mi az a mondat, gesztus vagy pillanat, ami végül könnyeket csal Gina szemébe, és miért hullik le végleg a „jégkirálynő” álarca, az a február 3-ai, keddi adásból kiderül.