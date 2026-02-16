Uma Thurman lánya titokban megházasodott!

Maya Hawke és Christian Lee Hutson február 14-én meglepetésszerűen összeházasodtak. A Valentin-napon tartott esküvő sokakat váratlanul ért, ám Mayával együtt több Stranger Things-beli kollégája, valamint a szülei is ott voltak, hogy vele ünnepeljék ezt a különleges alkalmat.

Maya Hawke meghívta a Stranger Thing szereplőit is az esküvőjére Fotó: Getty Images via AFP

Titkos Valentin-napi esküvőt tartott Maya Hawke

A 27 éves színésznő és a 35 éves énekes február 14-én Valentin-napon, New Yorkban tartották meg az esküvőjüket. Maya híres szülei – apja, Ethan Hawke és anyja, Uma Thurman – is jelen voltak, akárcsak számos Stranger Things szereplőtársa, köztük Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton és Joe Keery.

Maya egy egyszerű, de gyönyörű fehér menyasszonyi ruhát viselt egy tollas télikabáttal, míg Hutson klasszikus stílusú szmokingot viselt. Az 55 éves Uma Thurman egy világoskék ruhában jelent meg, míg az 55 éves Ethan Hawke egy teljesen fekete összeállítást hordott.

Az színészpár 1998 és 2005 között volt házas. Maya mellett van közös fiuk is, Levon Roan Thurman-Hawke, aki szintén jelen volt a február 14-i esküvőn.

Hutson tavaly egy interjújában megerősítette, hogy Maya a menyasszonya. Az interjú után Mayát áprilisban lefényképezték, amint egy gyémántgyűrűt hordott az ujján, miközben telefonon beszélt. Az újdonsült házaspár tagjai évekig barátok voltak, majd együtt dolgoztak a színésznő zenei albumán is, ahol több év után fellobbant a románc – írja a People.