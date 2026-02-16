RETRO RÁDIÓ

Uma Thurman lánya titokban megházasodott!

A Stranger Things szereplőgárdája újra összeállt Maya Hawke esküvőjén.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 15:00
Stranger Things Maya Hawke esküvő

Maya Hawke és Christian Lee Hutson február 14-én meglepetésszerűen összeházasodtak. A Valentin-napon tartott esküvő sokakat váratlanul ért, ám Mayával együtt több Stranger Things-beli kollégája, valamint a szülei is ott voltak, hogy vele ünnepeljék ezt a különleges alkalmat.

Titkos Valentin-napi esküvőt tartott Maya Hawke
Maya Hawke meghívta a Stranger Thing szereplőit is az esküvőjére Fotó: Getty Images via AFP

Titkos Valentin-napi esküvőt tartott Maya Hawke

A 27 éves színésznő és a 35 éves énekes február 14-én Valentin-napon, New Yorkban tartották meg az esküvőjüket. Maya híres szülei – apja, Ethan Hawke és anyja, Uma Thurman – is jelen voltak, akárcsak számos Stranger Things szereplőtársa, köztük Finn Wolfhard,  Gaten Matarazzo,  Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton és  Joe Keery.

Maya egy egyszerű, de gyönyörű fehér menyasszonyi ruhát viselt egy tollas télikabáttal, míg Hutson klasszikus stílusú szmokingot viselt. Az 55 éves Uma Thurman egy világoskék ruhában jelent meg, míg az 55 éves Ethan Hawke egy teljesen fekete összeállítást hordott.

Az színészpár 1998 és 2005 között volt házas. Maya mellett van közös fiuk is, Levon Roan Thurman-Hawke, aki szintén jelen volt a február 14-i esküvőn.

Hutson tavaly egy interjújában megerősítette, hogy Maya a menyasszonya. Az interjú után Mayát áprilisban lefényképezték, amint egy gyémántgyűrűt hordott az ujján, miközben telefonon beszélt. Az újdonsült házaspár tagjai évekig barátok voltak, majd együtt dolgoztak a színésznő zenei albumán is, ahol több év után fellobbant a románc – írja a People.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu